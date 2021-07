In Perleberg und Wittenberge beginnt ein 18-monatiges Pilotprojekt zum Bike-Sharing – jeweils 15 Fahrräder stehen an jeweils vier Punkte zur Ausleihe per App bereit. Funktioniert das, so soll es auf den ganzen Kreis ausgeweitet werden.

Tourismus in der Prignitz - Leihräder für alle in Perleberg und Wittenberge

Tourismus in der Prignitz - Leihräder für alle in Perleberg und Wittenberge