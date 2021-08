Lenzen

Der Ort der Handlung, die das Publikum am Freitagabend zur Uraufführung des Stücks „Der gefesselte Prometheus“ durch die Künstler von Ton und Kirschen im Lenzener Burggarten verfolgte: irgendwo an der skythischen Schwarzmeerküste, vielleicht aber auch woanders. Die Zeit: irgend-wann in der Antike, aber möglicherweise auch heute. An eine öde Berglandschaft voller schwarzer Felsen wird ein Gefangener gekarrt. Kratos, ein Herr im noblen Anzug, der nichts anderes als rohe Kraft und Gewalt verkörpert, wendet sich an den Schmied Hephaistos: „Du musst dich um den Auftrag kümmern, den der Vater dir erteilte, den Verbrecher da am schroffen Felshang festzuschmieden. Denn dein Juwel, des alles schaffenden Feuers Glanz, hat er gestohlen und den Sterblichen geschenkt.“ Die Strafe lautet: „Für diesen Fehltritt muss er den Göttern büßen, damit er lernt, sich abzufinden mit des Zeus Alleinherrschaft – und seiner Menschen-freundlichkeit ein End zu setzen!“

Irgendwo an der skythischen Schwarzmeerküste

So geschieht es schließlich auch, und der Schmied setzt boshaft hinzu: „Das sind die Früchte deiner Menschenfreundlichkeit!“ Wie diese ausgesehen hat, erklärt der seines Augenlichts beraubte und an einen Felsen gefesselte Gefangene, der den Gästen in der Lenzener Burg auf einem Podest präsentiert wird, auch: „Ich habe aus den krie-chenden Käfern Menschen gemacht!“ Eine kleine Puppe gleich nebenan verdeutlicht die Worte: Aus einem niederen Wesen wird langsam ein freier Mensch mit aufrechtem Gang und allen Segnungen menschlicher Kultur sowie allen seinen menschlichen Grundrechten. „Als Gabenbringer für die Sterblichen bin ich Elender nun eingejocht in diesen Zwang“, schlussfolgert der Misshandelte seine Rede.

Was sind Rechte?

Und was sind Rechte? Das erklärt der rohe, als smarter Herr daherkommende Gesell: „Frei ist keiner außer Zeus“. Widerspruchslos duckmäusert der Handwerker: „Das lehrt mich dieses Bild vor mir, und widersprechen kann ich nicht.“

Nun treibt nicht nur „des Stahlkeils rücksichtslose Schneide durch seine Brust mit aller Kraft“, sondern es kommt täglich ein durch Zeus herbeibefohlener Adler, um von des Gequälten Leber zu fressen. Denn: An dieser Stelle sitzt – nach antikem Verständnis – die Seele; von dort aus manifestieren sich alle Gefühle, die es durch Zeus Helfershelfer gilt, zu brechen. Doch der mit grausigen Urwaldtönen herumgeisternde Vogel besiegt den Leidenden nicht, seine Leber wächst mit jedem Tag nach; so bleibt auch dessen Widerstand ungebrochen.

Auftritt der gehörnten Jungfrau

Nun tritt Io auf - die kuhgehörnte Jungfrau. Verfolgt von einer Mückenplage und damit vom Zorn des Zeus, irrt die liebliche Gestalt rastlos umher. Der Grund: Nicht hingeben möchte sich die Unschuldige dem sich allmächtig glaubenden Despoten. Mit großer Kraft und zugleich großer Überzeugung kommt da die Weissagung des Gefesselten: „Verlasse Europa, gehe nach Ägypten, dort wirst Du einen Sohn gebären, dessen Sohn mich dereinst erlösen wird!“ Etwas ungläubig folgt die Maid diesem Rat, und schließlich kommt noch eine wichtige Vorhersage hinterher: „Durch eigene unbedachte Pläne wird des Zeus Herrschaft auf immer vertrieben werden“, versprechen die leeren, und doch so hellsichtigen Augen.

Zuletzt gibt es für wenige Augenblicke Zweifel: Ist es wirklich der gefesselte Prometheus, der da hängt? Oder ist es gar der Christus Jesus am Kreuz? Dann kommt der alles betäubende Nebel, und es ist keinesfalls der dunkle Hades, in den der wundersam Befreite entschwindet.

„Es war hervorragend“

„Einfach großartig, es war hervorragend, aber auch etwas bedrückend“, so war es immer wieder von den Gästen, die vom Bodensee, aus der Prignitz, aus dem Wendland, aber auch aus Potsdam und Berlin zur Premiere gekommen waren. „Und es war uns ein Bedürfnis, in diesem Jahr dieses anspruchsvolle Stück zu bringen“, sagte Margarethe Biereye, die begnadete Schau-spielerin und künstlerische Leiterin, die Prometheus ihre Stimme lieh.geliehen hatte, zu erfahren.

Von Kerstin Beck