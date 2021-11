Perleberg

Der Lidl-Markt in der Berliner Straße in Perleberg soll abgerissen und am gleichen Standort wieder neu errichtet werden. Der Konzern wollte sich zu den Neubauplänen auf Nachfrage der MAZ zwar nicht äußern. Den Stadtverordeneten von Perleberg liegt jedoch eine entsprechende Beschlussvorlage vor. Für das Vorhaben muss nämlich der Bebauungsplan für das Gebiet entsprechend geändert werden.

Lidl will Verkaufsfläche erweitern

Das Unternehmen möchte sich mit dem Neubau vergrößern, um sich „den aktuellen Gegebenheiten und Bedürfnissen der Kunden anzupassen“. Geplant ist eine Verkaufsfläche von rund 1200 Quadratmetern, die die Zukunftsfähigkeit des Standortes sichern soll, argumentiert der Konzern gegenüber dem Stadtparlament. „Die Erweiterung der Verkaufs- und Nebenflächen ist erforderlich, um sich langfristig an die Kunden- und Mitarbeiterbedürfnisse anzupassen“, heißt es in der Beschlussvorlage.

Der Lidl-Markt in der Berliner Straße in Perleberg soll größer werden. Der Konzern erwägt einen großen Umbau am gleichen Standort. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Die Erwartungen hätten sich im Hinblick auf das Einkaufserlebnis geändert. Als Neubau sei eine neue Lidl-Filialgeneration geplant – mit modernem Erscheinungsbild, ökologischer Bauweise und optimierter Außenanlage. „Für ein generationenfreundliches Einkaufen sind breitere Gänge, mehr Durchgänge und geringere Regalhöhen notwendig.“

Im Einzelhandelskonzept der Stadt Perleberg ist der Lidl-Standort in der Berliner Straße als ein „wichtiger Nahversorgungsstandort mit der Nähe zum Innenstadtzentrum und einer sehr guten überörtlichen Anbindung, unter anderem über die Bundesstraße 5“ herausgearbeitet worden. Das Vorhaben entspreche den Vorgaben des städtischen Einzelhandelskonzeptes.

Stadtverordnete beraten in den Ausschüssen

Neben dem Lidl-Markt sind und waren im gleichen Standort weitere Unternehmen und Dienstleister ansässig. Ein chinesisches Restaurant im Obergeschoss ist bereist vor einigen Jahren ausgezogen, es folgten die Videothek und vor wenigen Tagen der Dönerimbiss Zaza-Grill. Übrig blieb ein Blumenladen, der nun wohl auch demnächst aus dem Gebäude raus muss.

Über die „Ausweisung eines Sondergebietes für großflächigen Einzelhandel“ berät zunächst der Stadtentwicklungsausschuss am Dienstagabend. Endgültig entschieden wird in der Stadtverordnetenversammlung am 16. Dezember.

Von Marcus J. Pfeiffer