Lindenberg

Das war eine coole Darbietung in der Kirche von Lindenberg (Gemeinde Groß Pankow): Das Quartett um das Musiker- und Produzenten-Duo Pachakuti und Young Vishnu spielte sich mit Klavier, Saxophon, Gitarre, Bass und Percussion sehr leichtfüßig durch sein jazziges und groovendes Repertoire mit Afro-Beat-, Latin- und Hiphop-Einflüssen.

Sowohl die etwa 50 Besucher als auch die vier Musiker, die aus Berlin und Hildesheim kommen, hatten dabei so viel Freude, dass man sich gewünscht hätte, die Musik würde einfach so weiterfließen.

Nicht nur einfach ein Konzert

Für die Künstler geht es nach Corona gerade wieder richtig los. Doch ein Konzert dieser Art ist auch für sie außergewöhnlich. „Wir würden gerne öfter draußen auf dem Land spielen“, sagt Young Vishnu. Das Quartett weiß aber auch, dass es vor Ort, wie eben hier in Lindenberg, an engagierten Menschen liegt, ob so etwas zustande kommt.

„Es ist nicht einfach nur ein Konzert. Die Leute kommen auch zusammen, um sich zu treffen. Das ist auch das, was wir wollen“, sagt Pachakuti, der in der Kirche die Tasten und das Saxophon bedient hatte. Die Musiker fühlten sich im Kreise ihres Prignitzer Publikums wohl, das wie immer in der Konzertpause zu Kaffee und Kuchen eingeladen war.

Spenden werden diesmal für die Flutopfer verwendet

Mit der Konzertreihe in der Lindenberger Kirche wird die Sanierung des Gotteshauses unterstützt. An diesem Samstag aber entschied man sich anders: „Wir haben uns entschieden, die Spenden an die Flutopfer an der Ahr zu geben“, sagte Pfarrer Christian Gogoll.

Das Quartett um das Produzentenduo Pachakuti und Young hatte einen ziemlich coolen Auftritt in der Dorfkirche von Lindenberg. Quelle: Bernd Atzenroth

Der nächste Bauabschnitt der Arbeiten in der Kirche sollte auch demnächst anstehen. „Das Verfahren verzögert sich, aber wir sind dran“, sagt Gogoll. Immerhin gibt es seit Dezember 2020 eine Förderzusage. Im August steht laut Gogoll das Auswahlverfahren für die Planung an.

In der Kirche soll nun bald der Innenraum saniert werden

Im nächsten Abschnitt soll die Innenausstattung in Angriff genommen werden. Im Moment liegt auf den Seitenwänden eine Putzschicht, mit der das Salz aus den feuchten Wänden herausgelöst werden soll. Dieser „Opferputz“, wie Gogoll ihn nannte, wird wieder abgenommen. Die Epitaphe, die früher im Giebel der Kirche standen, sollen wieder aufgestellt werden.

Am 14. August macht die New Yorker Jazz-Legende Greg Cohen den Abschluss der diesjährigen Sommerkonzerte.

Von Bernd Atzenroth