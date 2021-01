B189/Perleberg

Eine 50 Jahre alte Lkw-Fahrerin ist am Donnerstagvormittag auf der Bundesstraße 189 bei Perleberg in den Graben gerutscht und mit ihrem Fahrzeug in Schräglage geraten. Zuvor kam die Fahrerin zwischen den Abfahrten Eichhölzer Weg und Bundesstraße 5 mit dem rechten Vorderrad leicht von der Straße ab, woraufhin der Sattelschlepper automatisch eine Vollbremsung einleitete, wie sie der MAZ vor Ort berichtete.

Kran muss Lkw bergen

Die 50-Jährige war in Wittenberge mit ihrer Tour in Richtung Hamburg gestartet. Der Lkw hatte 25 Tonnen Zellstoff geladen. Keine leichte Ladung: Ein Kran muss den Sattelschlepper bergen. Dafür wird die Bundesstraße in diesem Abschnitt über Mittag voll gesperrt werden, wie die Polizei ankündigte. Bis dahin war die Fahrbahn halbseitig gesperrt.

Anzeige

Eine Lkw-Fahrerin ist von der Bundesstraße 189 nahe Perleberg abgekommen und in den Graben gerutscht. Quelle: Michael J. Pfeiffer

„Ich bin seit 15 Jahren Lkw-Fahrerin und hatte noch nie einen Unfall gehabt. Das ist mein erster“, sagte die 50-Jährige der MAZ. Sie war sichtlich geschockt, blieb bei dem Unfall aber unverletzt. Die Polizei hat ihr dennoch für den heutigen Tag die Weiterfahrt untersagt. Ihr kleiner weißer Hund, der angeschnallt mit im Lkw saß, ist ebenso nichts passiert. „Er ist seit Jahren mein treuer Wegbegleiter.“

Polizei ermittelt zur Unfallursache

Am Sattelschlepper selbst ist bei dem Verkehrsunfall offenbar kein größerer Schaden entstanden. Anders bei der Bankette: Die Lkw-Reifen haben sich tief in den Sandboden gebohrt. In welcher Höhe der Sachschaden liegt konnte die Polizei bis dato noch nicht sagen. Sie hat weitere Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Von Marcus J. Pfeiffer