Perleberg

Die 13. Lotte-Lehmann-Akademie für angehende Opernsänger startet am 9. August in Perleberg. Die diesjährige Sommerakademie dauert bis zum 29. August. In der Woche zuvor gibt es ab 31. Juli die Lotte-Lehmann-Woche, die sich an Laien und angehende Gesangsstudenten richtet.

Absolventen der Lotte-Lehmann-Akademie singen an deutschen und internationalen Häusern wie etwa am Staatstheater Braunschweig, der Dänischen Nationaloper Aarhus oder dem Opernhaus Lausanne bis hin zur Metropolitan Opera New York. Unterrichtet werden sie von erfahrenen Dozenten unter der künstlerischen Leitung von Angelo Raciti.

Angelo Raciti leitet die Lotte-Lehmann-Akademie und führt bei der Veranstaltungen durch das Programm. Quelle: Jens Wegner

Während das dreiwöchige Komplettprogramm die effektivste Option darstellt und eine umfassende Vorbereitung auf die Profilaufbahn bietet, gibt es Ein-Wochen- und Zwei-Wochen-Module für Teilnehmer mit klar abgesteckten Zielen, die innerhalb dieser Zeitabschnitte erreichbar sind. Namensgeberin der Akademie ist die legendäre, in Perleberg geborene Sopranistin, Lotte Lehmann (1888-1976).

Insgesamt 19 Teilnehmer, 13 Frauen und sechs Männer, haben sich zur Lotte-Lehmann-Akademie angemeldet. Neben Deutschland kommen sie aus Ländern wie Japan, Spanien, Russland oder den USA.

In mehreren Konzerten können sich Freunde der Oper vom Können der Sängerinnen und Sänger überzeugen. „Vom Niveau her wird es dieses Jahr eine deutliche Steigerung geben. Das wird das Publikum merken”, kündigt Angelo Raciti an. Spannend sei es für ihn, die Lernkurve zu erleben und wie sich diese in den Konzerten zeigt.

„Wir haben erstklassige Dozenten”, versichert er. So habe er Gaston Rivero als neuen Dozenten gewinnen können. Der bekannte Tenor wuchs in Buenos Aires (Argentinien) auf. Später führte es ihn nach New York. Im Jahr 2003 debütierte er in Puccinis Oper „La Bohème” am Broadway in New York. Danach sang er in etlichen Opernhäusern in Europa. So besetzte er unter anderem die Titelrolle in „Macbeth” an der Staatsoper Berlin.

Mehr als 200 Gäste besuchten die „Oper unterm Staffelgiebel” in der Kirche Groß Gottschow. Quelle: Jens Wegner (Archiv)

Neu bei den Auftrittsorten hinzugekommen ist der Amtshof in Wittstock, der Stadt der 1000 Rosen. „Wir freuen uns ganz besonders auf das Konzert unterm Staffelgiebel in der Kirche Gottschow. Mit dem Regisseur Hinrich Horstkotte haben wir einen erfahrenen Theatermann gewinnen können”, sagt Raciti. In über 70 Produktionen an Theatern und Opernhäusern habe er Regie geführt. Zur Prignitz habe Hinrich Horstkotte einen besonderen Bezug, denn seine Mentoren wohnten in der Prignitz.

Die Corona-Pandemie hat die Künstler und Kulturschaffenden besonders hart getroffen. „Wie schon im vergangenen Jahr arbeiten wir weiterhin mit Abstandsregeln, wenn auch in leicht abgeschwächter Form. Wir alle haben inzwischen Erfahrungen gesammelt im Umgang mit Corona. Unsere Leute ­werden regelmäßig getestet. Die Organe, die von Corona befallen werden, sind die Werkzeuge der Sänger. Das sorgt für zusätzliche Disziplin”, sagt Angelo Raciti. Glücklicherweise stünden für die Kurse Räume zur Verfügung, die gut zu lüften seien.

Die Konzerte in der Übersicht Veranstaltungen Lotte-Lehmann-Woche:3. August, 20 Uhr: Meisterklasse – Einblicke in die Kursarbeit in der Aula im Gottfried-Arnold-Gymnasium Perleberg, Puschkinstraße 13. Eintritt auf Spendenbasis; 6. August, 19 Uhr: Musik! Theater! Szenischer Abend. In der Sankt Jacobi Kirche Perleberg. Eintritt auf Spendenbasis; 8. August, 16 Uhr: Großes Abschlusskonzert mit Förderpreisvergabe in der Jacobikirche Perleberg, Preis pro Person: 15 Euro. Veranstaltungen Lotte-Lehmann-Akademie:14. August 18 Uhr: Oper unterm Staffelgiebel – Konzert in der Kirche Groß Gottschow, Preis pro Person: 18 Euro; 15. August, 18 Uhr: Belcanto e buon Gusto mit italienisches Buffet, Konzert im Ristorante L’Italiano, Puschkinstraße 14, Perleberg, Preis pro Person: 40 Euro; 19. August, 19 Uhr: Oper im Schlossgarten – Schloss Grube, Gruber Dorfstraße 24. Preis pro Person: 21 Euro; 21. August, 18 Uhr: Oper a la Mode im Modemuseum Meyenburg – Konzert auf Schloss Meyenburg, Preis pro Person: 20 Euro; 22. August, 16 Uhr: Heitere Opernszenen bei Nachmittagskaffee – Konzert in der Festscheune auf Dahses Erbhof, Glövzin, Preis pro Person: 25 Euro; 25. August, 19 Uhr: Oper in der Stadt der 1000 Rosen – Konzert im Amtshof Wittstock, Auf der Freiheit 10, Preis pro Person: 20 Euro.

„Ich bin froh, dass wieder was stattfinden kann. Es war schlimm letztes Jahr. Das hinterlässt Spuren”, so Raciti. Die kommenden Auftritte gäben die Möglichkeit, wieder Mut und Kraft zu schöpfen. „Bei Konzerten, beispielsweise in Groß Gottschow, hatten wir immer 200 Gäste und mehr. Dort werden wir, wenn es das Wetter erlaubt, das Konzert nach draußen legen.”

Lotte-Lehmann-Woche mit 31 Teilnehmern

Auch bei der Lotte-Lehmann-Woche für junge Sänger zeigt sich eine erfreuliche Entwicklung. „Dieses Jahr haben wir 31 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Das sind zwölf mehr als im Vorjahr. Darunter sind zwölf Herren. So einen hohen Anteil hatten wir noch nie”, berichtet Raciti.

Mit dem Bariton Johannes Held als neuen Gastdozenten wurde das Team verstärkt. Er war als Solist an vielen europäischen Opernhäusern tätig. Für die szenische Arbeit unterstützt der Regisseur Florian Hackspiel das Dozententeam.

Mehr Informationen über die Lotte-Lehmann-Akademie und die -Woche gibt’s im Internet unter: www.lottelehmann-perleberg.de Karten für die Konzertreihe 2021 sind in der Stadtinformation Perleberg erhältlich.

Von Jens Wegner