Lotte Lehmann lockt in die Prignitz: Perleberg sehen und singen

Die Römer haben es ja bekanntlich nicht in die Prignitz geschafft. Dafür setzte aber Besuch aus einer Römerstadt den Fuß über die Elbe und weilte in der Rolandstadt: Claire und Tim Winkelhöfer aus Osterburken gehörten zu den ausgezeichneten Teilnehmern der Lotte-Lehmann-Woche in Perleberg und zu denjenigen, die die vergangenen Tage in guter Erinnerung behalten werden.

Die jüngere Schwester lockt den Bruder nach Perleberg

In diesem Fall war es die jüngere Schwester, die den Bruder gefragt hat, ob er nicht Lust hätte, ebenfalls teilzunehmen. Claire hatte aus dem vergangenen Jahr Eindrücke und einen Förderpreis mitgenommen zurück in die Heimat nach Baden-Württemberg und Tim auf die Gelegenheit eines Unterrichts in Perleberg aufmerksam gemacht.

Das Gesangstalent liegt in der Familie: Claire und Tim Winkelhöfer. Quelle: Stephanie Fedders

Und so dauerte es nicht lange, bis der 20-Jährige sich anschloss und das Angebot ebenfalls nutzte. „Ich konnte in der letzten Zeit keine Konzerte geben und wollte mal wieder raus und mich präsentieren“, erzählt der 20-Jährige, der in Hamburg Gesang studiert.

Der Abstecher an die Stepenitz hat sich für beide gelohnt. Für Tim gab es einen Förderpreis Musiktheater, für Claire einen Förderpreis für Fortgeschrittene. „Wir haben sie ermutigt, dran zu bleiben“, sagte Angelo Raciti, künstlerischer Leiter der Lotte-Lehmann-Woche, nach dem Abschlusskonzert am Sonnabend und lobte Claire Winkelhöfers „raketenhafte Entwicklung in diesem Jahr“.

Familiäre Atmosphäre überzeugt die Teilnehmer

Ansporn, um wieder zu kommen? Die beiden nicken. „Für nächstes Jahr bin ich mündlich schon angemeldet“, erzählt Claire.

Paula Schmidt fühlte sich in Perleberg gut aufgehoben und würde auch an der nächsten Lotte Lehmann Woche gerne wieder teilnehmen. Quelle: Stephanie Fedders

Positiv behalten auch zwei weitere Talente die Woche in Perleberg in Erinnerung. Paula Schmidt war richtig überrascht, als sie den Förderpreis Musiktheater entgegennahm. „Bis vor zwei Tagen habe ich gar nicht gewusst, dass es Preise gibt“, gab die 17-Jährige zu.

Auch sie möchte im kommenden Jahr, wenn die 24. Lotte-Lehmann-Woche vom 31. Juli bis zum 8. August geplant ist, wieder dabei sein. „Ich habe so viel gelernt. Außerdem ist die Atmosphäre sehr familiär “, schwärmt die Schülerin aus Oschersleben.

Elblandfestspiele geben Talenten eine Chance

Den Eindruck nahm auch Enno Schreiber mit, der das erste Mal dabei war und wiederum die Dozenten schon beim Vorsingen beeindruckte. „Ich habe selten so eine Entwicklung durchgemacht“, staunte der Musikstudent aus Schwerin über sich selbst.

„Wir werden seinen weiteren Weg verfolgen“, versprach Angelo Raciti bei der Übergabe des Förderpreises für Anfänger an den begabten Nachwuchs-Tenor. Und der könnte früher oder später auch nach Wittenberge führen.

Bodo Rückschlag, Präsident der Elblandfestspiele, war beim Abschlusskonzert dabei und hat sich den einen oder anderen Namen auf seiner Merkliste notiert. „Jedes Jahr stehen mindestens zwei junge Künstler bei uns auf der Bühne“, so Rückschlag, der bereits seit zehn Jahren mit den Machern aus Perleberg zusammenarbeitet und von „einer gemeinsamen Sache für die Prignitz“ spricht.

Für die Festspiele 2021 sind mit Anne Elizabeth Sobara und Luzia Tietze Teilnehmerinnen der Lotte-Lehmann-Woche 2019 eingeplant. Und Angelo Raciti selbst. Der ist übrigens im schweizerischen Liestal geboren und somit auch vor Jahren aus einer „ Römerstadt“ in die Rolandstadt gekommen.

Von Stephanie Fedders