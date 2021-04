Helle

Hat dieser Ort eine strahlende Zukunft? Seit Helle zu den 90 Orten gehört, die in der Auswahl für ein atomares deutsches Endlager sind, hat diese Frage eine etwas andere Bewandtnis. Ob es letztlich dazu kommt, ist längst nicht gesagt, und dass all das selbst dann noch viele Jahre in der Zukunft liegt, kann den ein oder anderen vielleicht beruhigen. Gleichwohl gibt es erste kleine Zeichen, die an das Wendland erinnern. Dort hat man bekanntlich vier Jahrzehnte gegen ein Atommüllendlager und letztlich mit Erfolg gekämpft. Die dort omnipräsenten gelben Protestkreuze sind auch schon vereinzelt in Helle zu sehen.

Dies ist ein schönes Fleckchen Erde, keineswegs die „Hölle", was der Ortsname Helle bedeutet, sondern eher der Himmel auf Erden. Ein Streifzug zwischen Priestersteg und Teufelsberg.

Besuchen Sie Helle, solange es nicht strahlt

Trotzdem liegt noch kein Schatten über diesem himmlischen Flecken, und für einen kleinen paradiesischen Ausflug ist er wirklich zu empfehlen. Dennoch ertappe ich mich in Abwandlung eines Slogans aus der Anti-Akw-Bewegung bei dem Gedanken: Besuchen Sie Helle, solange es nicht strahlt.

Dafür strahlt beim zweiten Besuch innerhalb weniger Tage die Sonne. Mit dem Wetter ist es wie immer so kurz vor dem April: Zwischen himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt liegt nicht viel – bei der ersten Runde war es kalt und trübe, und nur drei Tage später ist fast der Frühsommer ausgebrochen.

Die Kirche von Helle ist eine von drei Jugendstilkirchen im Landkreis Prignitz. Die beiden anderen befinden sich in Bälow und Lennewitz. Quelle: Bernd Atzenroth

Im 37-Seelen-Dorf selbst steht eine von drei Heimatstil- oder Jugendstilkirchen im Landkreis, mitten im Dorfrundling – und eine von sechs Radwegekirchen im Landkreis Prignitz. Auch wenn der Name Helle wirklich von Hölle kommen könnte, so ist das Paradies nicht nur der Kirche wegen mitten im Ort: Ein Anlieger hat sich ein Straßenschild mit der Aufschrift „Im Paradies“ ans Haus geheftet.

Auf diesem Weg sind Himmel und Hölle nicht weit auseinander

Da passt es doch, dass uns unser heutiger Tipp zuerst auf den Priestersteg und später zum Teufelsberg führt – mit diesem Abstecher ist es eine gut zehn Kilometer lange Runde, erspart man sich den Teufelsberg aber, sind es immer noch acht.

Der Name Helle kommt tatsächlich von Hölle, aber im Ort gibt es auch das Paradies. Quelle: Bernd Atzenroth

Kurz vor dem Ortsausgang von Helle geht der kleine Weg los. Er führt über einen langen Holzsteg, den Priestersteg, über die Stepenitz und Sumpfland. Früher sollte der Priester aus Tacken hier trockenen Fußes über die Stepenitz nach Helle zum Gottesdienst kommen. 2005 wurde der Steg erneuert. Am Wochenende ist die ein oder andere Familie hier, am Fluss wird geangelt.

Wo gerade die Kraniche brüten

Auf der anderen Seite der Brücke sitzen derweil Veronika Müller und Fred Noack und machen auf einer Bank Pause. Die beiden kommen aus Groß Langerwisch und Pritzwalk. Fred Noack kennt den Weg gut: „Zu dieser Jahreszeit sollte man ihn nicht verlassen“, rät er, „die Kraniche brüten gerade.“ Hier ist schließlich Naturschutzgebiet. Und überhaupt sollte man im Schilf wohl höllisch aufpassen.

Das erinnert fast ein wenig ans Wendland: Diese Kreuze waren dort omnipräsent als Protest gegen die Atommüllendlagerung in Gorleben. Jetzt findet man sie auch um Helle. Quelle: Bernd Atzenroth

Die beiden sind gerne unterwegs, es gibt einige Strecken rund um Pritzwalk, die sie mögen, aber Fred Noack kann auch das Rambower Moor empfehlen. An den beiden kann man sich ein gutes Beispiel nehmen: Sie haben sich ihre Verpflegung mitgenommen – angesichts einiger Rastpunkte entlang der Strecke ist das eine gute Idee.

Der Weg führt zunächst noch etwas die Stepenitz entlang. Man kann hier Reiter treffen, wie überhaupt oft rund um Helle.

Die Holzbrücke über die Stepenitz, der sogenannte Priestersteg. Hier beginnt unser Wanderweg. Quelle: Bernd Atzenroth

Wir wollen aber nach einem Kilometer links abbiegen Richtung Wolfshagen – ein Wegestein zeigt uns Richtung und Entfernung an. Nach Tacken würde es geradeaus weitergehen – dann aber nach wenigen hundert Metern nur noch entlang der Straße. Auch in Richtung Wolfshagen muss man für 200 Meter auf die Straße, doch dann führt die weißgrüne Markierung wieder in den Wald hinein Richtung Stepenitz-Niederung. Übrigens: Mit dem Fahrrad wäre die Straße Richtung Wolfshagen zunächst wohl die bessere Alternative. Walker, Läufer und Wanderer sind aber auf dem Waldweg besser aufgehoben.

Wo die Stepenitz ein ständiger Begleiter ist

Die Stepenitz ist auf diesem Rundweg ein ständiger Begleiter. Aus dem Wald gelangt man auch direkt neben der Wolfshagener Stepenitzbrücke wieder auf die Straße, unweit der größten Sehenswürdigkeit des Orts, dem Wolfshagener Schloss. Wie alle Museen ist auch das Porzellan-Museum im Schloss derzeit geschlossen, doch auch von außen lohnt sich eine Stippvisite.

Am Schloss kommt man nach wenigen hundert Meter wieder an die Straße, der man am Abzweig nach Groß Pankow vorbei folgt.

Ein Abstecher zum Teufelsberg

Am nächsten Abzweig, an dem der Hauptradweg Richtung Helle beginnt, muss man dann eine Entscheidung treffen: Will man den Teufelsberg besuchen, dann muss man zuerst Richtung Horst laufen oder fahren. Nach 200 Metern geht ein Feldweg links ab, ein Schild weist darauf hin, dass es ein Kilometer bis zu dem mythischen Ort ist, der versteckt im Wald erhöht auf einer Düne liegt. Es ist ein Steinkreis, eine Grab- und Kultstätte aus der Zeit des Königsgrabs von Seddin, um das sich auch Sagen ranken.

Man könnte sich von hier aus irgendwie quer durch den Wald zum Radweg zwischen Wolfshagen und Helle schlagen, doch ich empfehle besser, zu dessen Anfang zurückzukehren und ihn dann zu nehmen.

Wo zwei Flüsschen zusammenfließen

Würde man nun einfach auf dem zweistreifigen Weg bleiben, wäre man nach etwas mehr als zwei Kilometern wieder in Helle, doch eine kleine Variation sei noch empfohlen: Etwa 200 Meter nach Beginn des Radwegs geht Waldweg halbrechts weg. Schnell kommt man hier wieder an die malerische Stepenitz, und zwar genau dort, wo die ebenso schöne Dömnitz in sie mündet. Ein kleiner Unterstand steht genau in Höhe der Mündung, auch wenn man diese nicht sehen kann.

Der Weg kommt nach etwa 700 Metern automatisch zurück auf den Hauptweg, kurz vor dem zentralen Rastplatz in der Nähe der Brücke über die Dömnitz. Von da sind es keine eineinhalb Kilometer mehr, bis man zurück in Helle ist.

Der zentrale Rastpunkt am Hauptradweg zwischen Wolfshagen und Helle liegt in der Nähe der Brücke über die Dömnitz. Quelle: Bernd Atzenroth

Fazit: Unbedingt herkommen

Fazit: Auch wenn der Weg gerade im Wald durchaus etwas schwerer zu gehen ist, so hat für mich Helle samt Umgebung nichts mit Hölle zu tun, sondern ist an schönen Tagen eher der Himmel auf Erden. Und ich finde, das sollte auch so bleiben – ich jedenfalls möchte dort keinen strahlenden Müll haben, sondern allenfalls in strahlende Gesichter begeister Bewohner und Besucher blicken.

Am besten kommt man nach Helle, indem man in Groß Pankow von der B 189 Richtung Wolfshagen fährt. Dort geht es dann direkt hinter dem Ortseingangsschild rechts und nach wenigen hundert Metern links auf besagten Radweg Richtung Helle. Natürlich kann man die Runde auch von Wolfshagen aus drehen.

Von der L 111 kann man aus Pritzwalk kommend Richtung Schönhagen abbiegen. Von dort sind es immer geradeaus sieben Kilometer.

Von Bernd Atzenroth