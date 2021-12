Perleberg/Pritzwalk

Weihnachten ist das Fest der Familie, der Besinnlichkeit und natürlich der Geschenke. Doch viele Prignitzer können sich nicht viel leisten und müssen sogar einen der vielen Standorte der Prignitzer Tafeln besuchen, um sich mit Lebensmitteln zu versorgen. Um den eigenen Kindern große Wünsche zu erfüllen, fehlt diesen Menschen oft das nötige Geld.

Aus diesem Grund unterstützt die MAZ auch in diesem Jahr wieder die Prignitzer Tafeln mit ihrer Sterntaler-Spendenaktion dabei, für die Kinder der Tafel Weihnachtsgeschenke zu finanzieren. In diesem Jahr wurden 81 kleine Weihnachtspakete verpackt und an bedürftige Familien mit Kindern verteilt. Bereits mehr als die Hälfte der Überraschungspakete konnten bereits während der Lebensmittelausgabe den Jungen und Mädchen überreicht werden. Der Rest wird morgen verteilt.

Weihnachtsfeier der Prignitzer Tafel wegen Corona wieder abgesagt

63 der Weihnachtspakete gingen an die Perleberger, die anderen zur Pritzwalker Tafel. „Die Kinder haben sich sehr gefreut“, berichtete Marlies Müller, Chefin der Prignitzer Tafeln, die ebenfalls viele der Geschenke persönlich an die Familien ausgegeben hatte.

Wegen Corona fiel, wie schon 2020, die übliche Weihnachtsfeier für die Familien, Kinder und Bedürftigen aus. Gerne hätte das Team der Prignitzer Tafel gemeinsam mit allen Eltern und Kindern gefeiert. Doch die aktuellen Corona-Bestimmungen machten dem Tafel-Team erneut einen Strich durch die Rechnung. Dennoch hatte die Tafel es organisiert, dass wenigstens die Weihnachtsgeschenke für alle Kinder unter Corona-Bedingungen abgeholt werden konnten. Eltern und auch deren Kinder durften sie während der Lebensmittelausgabe entgegennehmen.

Überraschungspakete für Mädchen und Jungen von der Prignitzer Tafel

Trotz der Umstände gab dennoch einen Hauch von Weihnachtsstimmung in den Räumen der Perleberger und Pritzwalker Tafel. Was genau in den Päckchen ist, kann Marlies Müller selbst nicht genau sagen. „Ein Frauenverein packt uns die Geschenke ein und wir geben dann immer noch eine Kleinigkeit dazu“, sagte Marlies Müller. „Es sind also richtige Überraschungspakete.“

So können Sie die MAZ-Aktion Sterntaler unterstützen Partner der Hilfsaktion ist in diesem Jahr wieder die Volkssolidarität Prignitz-Ruppin, die auch das Spendenkonto führt. Spenden können Sie auf das Konto der Volkssolidarität bei der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin, IBAN DE69 1605 0202 1001 0106 94. Stichwort: Sterntaler Prignitz 2021 An diesen Orten stehen unsere MAZ-Sammelschweine: Im Geschäft von Christine Malert in der Pritzwalker Marktstraße, bei Stil Männermode in Pritz­walk, im Pritz­walker Rathaus, in der Filiale der Sparkasse Prignitz in der Marktstraße, bei der Gans Feinbrand Manufaktur in Klein Gottschow sowie bei der Tafel in Perleberg. Folgende Projekte unterstützt die MAZ Prignitz 2021: Geschenke für die Prignitzer Tafelkinder, die Katzenhilfe Prignitz, das Pritzwalker Ekidz und das Projekt „Smarte Prignitzer“ der Volkssolidarität Prignitz-Ruppin. Spenden können Sie, Liebe Leser, noch bis zum 24.Dezember. In der kommenden Woche geben wir das Endergebnis bekannt. Wir freuen uns über jede Spende!

Die Geschenke werden nach verschiedenen Altersklassen zusammengestellt. Es gibt Pakete für Zwei- bis Vierjährige und für Fünf- bis Neunjährige, für Zehn- bis 12-Jährige und für 12- bis 14-Jjährige. Dazu gibt es spezielle Geschenke für Jungen und für Mädchen mit ganz unterschiedlichem Inhalt. Für jedes Kind oder für jeden Jugendlichen sei etwas dabei. Die Geschenke für die Kinder wurden erstmal von der Tafel vorfinanziert. Die Einrichtung erhält den Sterntaler-Spendenbetrag erst nach Ende der Aktion.

Die Geschenke für die Kinder wurden erstmal von der Tafel vorfinanziert. Die Einrichtung erhält den Sterntaler-Spendenbetrag erst nach Ende der Aktion. Der aktuelle Kontostand lag – ohne Sammelschweine – am Montag bei mehr als 2500 Euro. Er kann sich also noch etwas erhöhen. Bis zum 24. Dezember nehmen wir noch Spenden entgegen, entweder per Überweisung auf unser Spendenkonto oder per Spende in eines unserer Sammelschweine.

Lesen Sie auch MAZ-Sterntaler: Sparkasse Prignitz spendet 1000 Euro

Prignitzer Tafeln bleiben trotz Corona geöffnet

Über den Sterntaler-Geldsegen freut sich Marlies Müller wieder sehr. Denn die aktuelle Corona-Situation mache es ihr und ihrem Team so schon schwer genug. „Wir dürfen derzeit wegen der aktuellen Corona-Bestimmungen nur wenige Personen gleichzeitig reinlassen“, erklärte Marlies Müller. „Daher mussten wir die Geschenke bei der Lebensmittelausgabe mitgeben.“ Derzeit dürfen lediglich zwei Menschen gleichzeitig für die Lebensmittelausgabe in die Räume der Tafel einlassen werden. Der Rest muss vor den Türen warten – mit Abstand.

Trotz der angespannten Corona-Lage bleiben die Tafeln grundsätzlich geöffnet. Bedürftige können sich Lebensmittel für einen kleinen Obolus abholen. Auch 2020 hatte die MAZ die Prignitzer Tafel beim Kauf von Weihnachtsgeschenken für die Tafelkinder finanziell unterstützt. So konnten etwa 70 Geschenke an Kinder von bedürftigen Familien ausgeteilt werden.

Von Julia Redepenning