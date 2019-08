Perleberg

Die Zitronen liegen in Griffweite, und als unbefangener Betrachter fragt man sich schon, warum. Denn eigentlich soll es in dem Raum darum gehen, Menschen auf die MPU vorzubereiten – MPU bedeutet Medizinisch-psychologische Begutachtung.

Diese kann erforderlich werden, wenn man seinen Führerschein wiederbekommen will. Den kann man aus ganz unterschiedlichen Gründen verloren haben, und darin liegt auch die Antwort in Sachen Zitronen: „Sie liegen dort dafür, wenn jemand seinen Suchtdruck mindern will“, sagt Andrea Wetzlmair-Lind vom CJD Berlin-Brandenburg.

Dann schneidet sich derjenige eine Scheibe von der Zitrone ab und beißt darauf. Auch kleine Bälle liegen auf dem Tisch – sie sind ein Angebot an alle diejenigen, die nervös sind.

Bereitschaft zur Veränderung muss erkennbar sein

Das Thema Sucht, insbesondere Alkoholsucht, spielt eine besonders große Rolle: Die weitaus meisten Menschen verlieren ihren Führerschein, weil sie alkoholisiert fahren. Der Lappen kann sogar in so einem Fall für gleich 15 Jahre weg sein. Wenn man diese Zeit abkürzen will, muss man sich einer MPU unterziehen. Für einen Erfolg bei dieser müssen aber einige Voraussetzungen erfüllt sein. So muss die Bereitschaft zur Veränderung des eigenen Verhaltens erkennbar sein. Außerdem muss für mindestens ein Jahr eine Suchtmittelabstinenz nachgewiesen werden.

Es kann ganz unterschiedliche Gründe haben, warum jemand seinen Führerschein abgeben musste und nun in den MPU-Kurs muss. Andrea Lind-Wetzlmair hat für alle unterschiedlichen Fälle auch passende Literatur. Quelle: Bernd Atzenroth

Bei vielen ist die MPU als „Idioten-Test“ verschrien. „Viele schämen sich, dass sie zur MPU müssen. Und viele trauen sich nicht, möchten nicht, dass das kundgetan wird“, sagt Sandra Arndt.

Sie und Kollegin Andrea Wetzlmair-Lind bieten nun MPU-Vorbereitungskurse in den Landkreisen Prignitz und Ostprignitz-Ruppin an, und sie sind dabei mitunter auch Suchtberater. Denn mancher, der sich bei ihnen Tipps holen will, wie er die MPU gut bestehen kann, muss erst das Bewusstsein dafür entwickeln, selbst ein Suchtproblem zu haben.

Allerdings gibt es noch ganz andere Gründe, den Führerschein zu verlieren. Zu schnelles Fahren, insbesondere wiederholt, kann auch zum Entzug der Fahrerlaubnis führen, zu viele Punkte in Flensburg ohnehin.

Man kann aber auch den Führerschein entzogen bekommen, wenn man straffällig geworden ist und deshalb Zweifel an der Fahreignung bestehen. Es sind also ganz unterschiedliche Wege, die zu diesem Kurs führen. Und mit all den unterschiedlichen Charakteren muss auch unterschiedlich umgegangen werden.

Gegen den Suchtdruck: Beim Kurs liegen immer Zitronen bereit - die Teilnehmer können bei Bedarf in Zitronenscheiben hineinbeißen. Quelle: Bernd Atzenroth

Ein Vorbereitungskurs umfasst acht Sitzungen. Sechs davon sind Gruppensitzungen, darüber hinaus sind zwei Einzelgespräche für jeden Teilnehmer angesetzt. Im Kurs können die Teilnehmer sich am Rechner auf Farb- und Verkehrstest vorbereiten.

Infoveranstaltungen über die Kurse

Am kommenden Mittwoch, 15. August, laden die beiden MPU-Beraterinnen um 17 Uhr nach Perleberg zu einem kostenlosen Infoabend über die MPU ein. Ort ist das CJD an der Reetzer Straße 73, wo auch die Kurse stattfinden sollen.

Auch in Neuruppin wird es am Dienstag, 21. August, eine solche Beratungsveranstaltung geben, und zwar beim CJD Neuruppin an der Fehrbelliner Straße 139.

Es wird um telefonische Voranmeldung gebeten: bei Andrea Lind-Wetzlmair unter 01 73 / 7 45 82 62 und bei Sandra Arndt unter 01 73 / 2 35 18 27. Weitere Infos gibt es unter www.mpu-prignitz-ostprignitz.de

