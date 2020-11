Perleberg

Mit fast kindlich wirkendem Gesicht und offenkundiger Scham betrat ein Pritzwalker vor Kurzem das Perleberger Amtsgericht. Das Landeskriminalamt entdeckte auf externen Festplatten des gebürtigen Pritzwalkers kinderpornografische Dateien in zehn Fällen. Insgesamt 15 Fotos und fast das Doppelte an Videos von Kindern unter 14 Jahren in eindeutigen sexualisierter Stellung oder mit deren Geschlecht im Fokus fanden Ermittler bei dem studierten Mann.

Die Dateien soll sich der junge Mann im Zeitraum vom 20. Oktober 2015 bis zum 15. März 2016 angeeignet haben, warf Oberstaatsanwalt Thomas Schell dem Angeklagten vor. Schell war eigens aus Cottbus angereist. Alle Verfahren, die das hochsensible Thema Kinderpornografie im Land Brandenburg betreffen, gehen über den Tisch der Staatsanwaltschaft Cottbus.

Und dort ist man unter den ganzen Nutznießern derartiger Inhalte auf eine Klientel gar nicht gut zu sprechen – nämlich auf die, die neben Bildern auch noch zig Videos von Kindern ansieht und abspeichert, die just in jenem Moment für die Videoaufnahme missbraucht werden. „Videos werden bei uns strafschärfend bewertet“, so Schell beim Verhandlungstermin.

Angeklagter: „Ich empfinde tiefe Scham und Schuld“

Auch für den Angeklagten bedeutete das kein leichtes Davonkommen mit einer milden Strafe. „Ich empfinde tiefe Scham und Schuld, dass ich mir das wiederholt aus dem Internet heruntergeladen habe“, zeigte der Angeklagte vor Richter Karsten Sprigode zunächst Reue und benannte die leichte Zugänglichkeit zu solchen Inhalten als Sündenbock, sich derartiges angeschaut zu haben.

„Solche kriminellen Sachen sind aber auch nur ein paar Mausklicks entfernt. Und dann habe ich den Verstand verloren“, kommentierte er seine damalige Handlungslage. Eine Rechtfertigung für seine Tat ist das nicht. Das hat der Prignitzer begriffen – wenn auch erst, nachdem die Ermittler aus einem Millionen großen Porno-Pool die verbotenen Videos und Bilder selektiert hatten.

Das Amtsgericht in Perleberg. Dort wurde der Mann aus Pritzwalk jetzt zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Quelle: Bernd Atzenroth

Warum er sich die Dateien auf den Rechner zog und einen Teil von selbst löschte, konnte er nicht plausibel darlegen. Sie könnten, gaben Oberstaatsanwalt Schell und Richter Sprigode in ihrer Urteilsverkündung zu bedenken, auch „Beifang“ gewesen sein. Doch auch der wird mit Gesetzeshärte bestraft.

In Sachen Bestrafung hat der 44 Jahre alte Mann allerdings Glück. Weil seine Taten bereits rund fünf Jahre zurückliegen, kommt ihm die noch mildere Gesetzgebung von 2015 zugute. Danach sind Erwerb, Besitz und Verbreitung kinderpornografischer Darstellungen noch mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe bestraft. Klar stellte er während des Prozesses nur, dass er kein sexuelles Interesse an Kindern habe.

Gericht verhängt eine zehnmonatige Freiheitsstrafe

Auf das intime Geständnis folgte eine wahre Hommage an die deutsche Justiz: „Ich bin froh, dass ich in einem Land lebe, wo das System nicht auf Repressalien ausgerichtet ist.“ Vom Gericht erhoffte sich der arbeitssuchende Mann eine Perspektive. Die gab’s dann schließlich mit dem Urteil: In seinem bislang unbeschriebenen Bundeszentralregisterauszug wird künftig eine zehnmonatige Freiheitsstrafe auftauchen. Die wurde unter Auflagen zur Bewährung ausgesetzt.

Kinderpornografie ist ein Verbrechen. Quelle: imago images/Christian Ohde

Dazu muss sich der Prignitzer von nun an regelmäßig bei einem zugeteilten Bewährungshelfer melden und innerhalb eines Jahres eines ambulante Psychotherapie beginnen. Zum Nachweis muss er dem Gericht Bescheinigungen vorlegen, welche die Teilnahme an den Sitzungen bestätigen.

Der Grund für die Freiheitsstrafe in Verbindung mit den zahlreichen Auflagen liegt für den Richter klar auf der Hand. „Sie beteiligen sich daran, diese schreckliche Industrie, die hinter solchen Dateien steht, zu unterstützen“, mahnte der Richter. Und im Hintergrund jedes Bildes und jeder Videodatei steht der Missbrauch eines Kindes. Das rechtfertige Freiheitsstrafen auch für Erst­täter wie den Pritzwalker.

Von Susann Salzmann