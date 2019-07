Perleberg

Etwas schüchtern betrat Claire Winkelhöfer am Montagabend die Bühne im Judenhof. Die Teilnehmerin der Lotte Lehmann Woche in Perleberg war die Erste, die vor dem Publikum sang. Bei der Masterclass gab es wieder einen tiefen Einblick in die einwöchige Kursarbeit.

Es war noch nicht alles perfekt

Claire Winkelhöfer sang in der Fremdsprache Französisch. „Die Sprache habe ich nie gelernt. Mein Bruder hat mir geholfen“, erzählt sie. Dem Publikum verschlug ihr Auftritt die Sprache. Stimmlich und sprachlich war er auf hohem Niveau.

Sie singt auf Französisch: Claire Winkelhöfer. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Angelo Raciti, der künstlerische Leiter der Lotte Lehmann Akademie, hatte trotzdem noch Kleinigkeiten auszusetzen. Bei der Aussprache, Betonung sowie Mimik und Gestik war noch nicht alles perfekt. „Wichtig ist zu wissen, was man singt“, so Angelo Raciti.

Damit hatte sich Claire Winkelhöfer intensiv befasst. Das Schwierige daran ist es jedoch, das Singen in Gefühle umzusetzen, wie der künstlerische Leiter ihr erklärt. Die Masterclass der Lotte Lehmann Woche war eine öffentliche Probe, bei die Probleme angesprochen wurden.

Täglich stehen Proben an

Die Dozenten arbeiteten mit den Kursteilnehmern vor dem Publikum. Angelo Raciti unterbrach Claire Winkelhöfer immer wieder – gab ihr Tipps und zeigte, was man besser machen kann und muss.

Denn wer wirklich singen lernen will, braucht mehr als nur Gesangsunterricht. Es beginnt bei Musik und Sprache sowie Wort und Ton. „Das baut sich dann immer weiter bis zum Schauspiel auf“, so Angelo Raciti.

Constanze Filler verkörperte einen Pagen, der vor Gräfin und Zofe ein selbst geschriebenes Lied vorsingen muss. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Für die 19 Teilnehmer der Lotte Lehmann Woche gibt es einen straffen Zeitplan. Am Freitag trafen sie erstmals aufeinander und lernten sich kennen. Täglich stehen Proben an. Der intensive Unterricht mündet in zwei Konzerte: Einem szenischen Abend im Ballsaal des Hotels Deutscher Kaiser und dem großen Abschlusskonzert in der Kirche St. Jacobi.

Das erste große Konzert gibt es am Donnerstag. „Wo sonst sechs Wochen lang geprobt wird, machen wir in nur wenigen Tagen“, sagt Regisseur Wolfgang Berthold. Er ist neu im Dozententeam und war bereits als Spielleiter am Theater Freiburg und an der Komischen Oper Berlin tätig.

„Es sind alle keine Profis“

Bei der Masterclass arbeitete er mit Lea Völzer und Melchor Becker an „Bei Männern welche Liebe fühlen“ aus der Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart. Die Kursteilnehmer beschäftigen sich dabei nicht mit ganzen Opern, sondern nur mit kleinen Stücken daraus.

„Vieles entwickelt sich aus dem Moment heraus“, erzählt der Regisseur. Alle Teilnehmer – aus ganz Deutschland und sogar aus Spanien und den USA – sind unterschiedlich alt und haben ihre ganz eigene Entwicklung. „Es sind alle keine Profis“, betont Wolfgang Berthold.

Neu im Dozententeam ist dieses Jahr der Regisseur Wolfgang Berthold, der bereits als Spielleiter am Theater Freiburg und an der Komischen Oper Berlin tätig war. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Mit viel Individualismus, Einfühlvermögen und voller Elan arbeiten die Sänger gemeinsam mit den Dozenten. Zahlreiche Unterrichts- und Trainingseinheiten, Konzerte, Sprach- und Körpertrainings liegen noch vor den diesjährigen Teilnehmern.

Für Lea Völzer und Melchor Becker zählte jede Bewegung. Bevor die Musik losgeht, zählt das Schauspiel mit Mimik und Gestik und allem, was dazu gehört. Sie probierten sich aus, testeten verschiedene Szenen.

Preisträger unter den Teilnehmern

Die Ergebnisse der Proben werden am Donnerstag, 1. August, um 20 Uhr zu sehen sein. Unter dem Titel „Musik! Theater! Szenischer Abend“ werden die Teilnehmer der Lotte Lehmann Woche einen szenischen Abend im Kaisersaal des Hotels Deutscher Kaiser auf die Bühne bringen. Der Eintritt ist frei.

Dort werden dann auch Maria Bañeras Carrió und Constanza Filler auftreten, die schon bei der Masterclass mit den Dozenten in die Tiefe gingen. Beide sind keine neuen Gesichter. Sie zählen zu den Preisträgern der vergangenen Lotte Lehmann Wochen.

Sie üben die szenische Umsetzung mit Regisseur Wolfgang Berthold: Lea Völzer und Melchor Becker. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Von Marcus J. Pfeiffer