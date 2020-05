Messerattacke: Jugendgerichtshilfe empfiehlt Jugendrecht

Neuruppin

Er war total durch den Wind. So beschrieb der 26-Jährige H. seinen Freund, als dieser am 27. November 2019 vor seiner Tür stand – blutüberströmt.

Der 19-Jährige soll laut Anklage kurz zuvor eine Frau, die in ihrem Wagen an der Dobberziner Straße in Perleberg wartete, unter Vorhalt eines Messers gezwungen haben, auszusteigen. Dem leistete sie Folge. Dann soll er ihr, wie sie vor Gericht ausgesagt hatte, zwei Messerstiche und anschließend noch einen Schlag ins Gesicht versetzt haben.

Anzeige

Nach Beleidigung ausgerastet

Dafür muss sich der gebürtige Nauener vor dem Landgericht Neuruppin verantworten. Grund für seinen Ausraster soll gewesen sein, dass ihn die zweifache Mutter als Kanake beschimpft habe. Das hatte die 45-Jährige vehement bestritten, sowohl im Gerichtssaal als auch bei der Polizei.

Weitere MAZ+ Artikel

Der Angeklagte jedoch, so H., sei an jenem Abend bei ihm wie ein aufgescheuchtes Huhn herumgelaufen. Erst auf mehrmaliges Nachfragen, was denn los sei, habe er geantwortet, er sei als Kanake beleidigt worden und habe dann zugeschlagen.

Das verwunderte H. „Er war nie derjenige, der jemandem was aufs Maul haut. Er war immer ziemlich entspannt.“ Auch der Angeklagte hatte davon gesprochen, dass er sich in der Tat nicht wieder erkenne.

Bei Facebook war die Messerattacke bereits Thema. Da hätten er und seine Kumpel sich ihren Reim drauf gemacht, so H. Gemeinsam hätten sie den Angeklagten aufgefordert, sich zu stellen. So kam es auch. Seitdem sitzt der 19-Jährige in Untersuchungshaft.

„Er hat eine kurze Reißleine“

„Er hat eine kurze Reißleine“, sagte die Vertreterin der Jugendgerichtshilfe. Sie empfahl im Falle einer Verurteilung, Jugendrecht anzuwenden, unter anderem weil ihm soziale Kompetenzen fehlten. Bis zu seinem 16. Lebensjahr war er völlig unauffällig. Dann konsumierte er vermehrt Drogen. Die finanzierte er mit Dealen. Eine Ausbildung zum Berufskraftfahrer schloss er nicht ab. Den Kontakt zu seiner Mutter hat er abgebrochen. Er selbst beschrieb sich „als schwarzes Schaf der Familie“.

Wie die Jugendgerichtshilfe sagte, werde nach außen hin das Bild der heilen Familie verkauft. Dabei würden „Alkohol, Gewalt und Inzucht“ eine Rolle spielen.

Ein Urteil wird für den 5. Juni erwartet.

Lesen Sie auch

Von Dagmar Simons