Perleberg

Schwerlaster rollen durch die Prignitz: In Perleberg hat der Landesbetrieb Straßenwesen dafür ganz besondere Vorkehrungen getroffen. An der Kreuzung der Bundesstraße 5 – in Richtung Spiegelhagen und Kyritz – sind zu beiden Seiten Metallplatten verlegt. Sie sollen den Kreuzungsbereich zur Matthias-Hasse-Straße und Pritzwalker Straße hin schützen.

Rotorblätter durch die Stadt

Denn dort wird es für die Schwerlaster richtig eng. Sie fahren mit großen Teilen für Windkraftanlagen über die Ortsumfahrung, wie Dorothée Lorenz vom Landesbetrieb Straßenwesen auf MAZ-Nachfrage mitteilt. Die Rotorblätter müssen sogar über die Hamburger Straße durch die Stadt transportiert werden, sie sind für die Ortsumfahrung zu lang.

Windkraftanlagen in Groß Welle und Krampfer

Die Kurven sind schwierige Stellen, wo die Fahrer der Schwerlaster eventuell auf das Bankett ausweichen müssen. Die Metallplatten sollen ein Festfahren der Räder und ein Schaden an der Grünfläche vermeiden. Ziel der Transporte sind neue Windkraftanlagen in Groß Welle und Krampfer. Die Laster werden vermutlich vorwiegend nachts unterwegs sein.

Von Marcus J. Pfeiffer