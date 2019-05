Perleberg

Mit einer großen Menge an Betäubungsmitteln ist ein in Perleberg lebender Mann in Norwegen aufgegriffen worden. Das hat jetzt die Staatsanwaltschaft Neuruppin gegenüber der MAZ bestätigt. Passiert ist dies allerdings schon vor etwa einem Monat.

Der Mann soll dabei, wie von Oberstaatsanwalt Jürgen Schiermeyer von der Staatsanwaltschaft Neuruppin bestätigt, Kokain und Marihuana mit sich geführt haben. Die Menge an Kokain wird mit 160 Kilogramm beziffert.

Zwei Durchsuchungen in Perleberg ergebnislos

Im Nachgang zu der Festnahme des Mannes, der nach MAZ-Informationen Neonazikreisen zugerechnet wird, durch die norwegische Polizei gab es zunächst einen Einsatz eines Sonderkommandos in Perleberg in der Wohnung des Mannes sowie eine weitere Durchsuchung an einem anderen Standort in der Rolandstadt. Beide Durchsuchungen blieben aber laut Staatsanwalt Schiermeyer ergebnislos.

In der Stadt waren die Vorgänge, insbesondere die erste Durchsuchung kurz vor Ostern, aber nicht ganz unbemerkt geblieben – offiziell bestätigt wurden sie jedoch zunächst noch nicht.

Die Ermittlungen dauern jedoch nach Angaben der Staatsanwaltschaft Neuruppin noch an.

Von Bernd Atzenroth