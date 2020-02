„Mittelpunkt Glöwen“: Frischer Wind fürs Dorfleben

Glöwen

Es tut sich was in Glöwen, dem größten Ort der Gemeinde Plattenburg. Dort hat sich jetzt ein Verein mit dem Namen „Mittelpunkt Glöwen“ gegründet, der das Dorfleben aktiver gestalten will.

Teschner : „Das Dorf wächst zusammen“

Ortsvorsteher Christopher Teschner zeigt sich erfreut über die Entwicklung, die er bereits mit der Kommunalwahl im vergangenen Jahr eingeleitet sieht. „Das Dorf wächst zusammen, was durch den Generationswechsel im Ortsbeirat unterstützt wird“, sagt Teschner, der selbst nach der Wahl an die Spitze des Gremiums aufgestiegen ist.

Wichtig war Teschner bei der Zusammensetzung des Vereinsvorstandes, dass sich dort neue Gesichter wiederfinden, die nicht schon in der Kommunalpolitik aktiv sind. Das ist auch gelungen. Bastian Schröder konnte als Vorsitzender gewonnen werden. Zu seiner Stellvertreterin wurde Ria Preul gewählt. Komplettiert wird das Führungstrio durch Laura Will.

Acht Gründungsmitglieder kamen zu dem ersten Treffen des Vereins, der sich als Schnittstelle für alle Aktiven in Glöwen sieht. „Es gibt viele Bürger, die das Dorfleben gestalten und bereichern“, freut sich Christopher Teschner.

Verein setzt sich für Anerkennung Glöwens beim Land ein

Nach dem Motto „gemeinsam schaffen wir mehr“ wollen sich alle Engagierten für die Anerkennung Glöwens als Grundfunktionaler Schwerpunkt (GSP) einsetzen. Da könne ein Zeichen wie die Gründung des Vereins hilfreich sein.

„Unser Dorf will sich entwickeln“, bekräftigt Teschner. Dafür werde auch die mit der Anerkennung verbundene jährliche Zahlung des Landes in Höhe von 100 000 Euro benötigt.

Einige Veranstaltungen sind für dieses Jahr bereits terminiert. Vorgesehen sind gleich zwei Osterfeuer in Glöwen: Am 9. April an der Feuerwehr und am 11. April auf der Pfarrwiese.

„Dorf und Straße“ wird am 22. August in Glöwen gefeiert

Am 25. April dreht sich alles um die Brandschützer der Gemeinde Plattenburg, die für den Feuerwehrtag zu Gast in Glöwen sind. Und am 22. August soll es eine Neuauflage des Festes „Dorf und Straße“ am Kirchplatz geben, das 2019 das erste Mal mit viel Beteiligung der Einwohner stattfand.

Wer Lust hat, im „Mittelpunkt Glöwen“ mitzuarbeiten, kann sich gerne an den Vorsitzenden Bastian Schröder unter Telefon 0174/1783217 wenden. Mitgliedsbeiträge werden nicht erhoben. „Tatkräftige Unterstützung ist uns lieber“, wirbt Schröder um Unterstützung.

Von Stephanie Fedders