Museum Perleberg: 90 Jahre am Mönchort zuhause

Perleberg

Am 26. Juni 1931 ist das Stadt- und Regionalmuseum in Perleberg an seinem jetzigen Standort eröffnet worden. 90 Jahre am Mönchort nimmt die MAZ zum Anlass, um einen Blick in die Sammlungen und ins Archiv zu werfen. In neun Etappen geht es durch 90 Jahre. Heute: Wie alles begann.

In der Pritzwalker Straße in Perleberg war das erste „Museum“

Bevor der jetzige Standort des Museums überhaupt in Erwägung gezogen wurde, war das Sammeln und zur Schau stellen historischer Objekte in einem privaten Umfeld weder juristisch noch moralisch heikel – im Vergleich zu heute gültigen Maßstäben.

Wilhelm Ratig baute die erste Sammlung historischer Schätze in Perleberg auf. Quelle: Museum Perleberg

Wilhelm Ratig, Kaufmann, Hüter der Kirchenkasse und Hobby-Historiker, machte davon Gebrauch und zeigte in seinem Haus in der Pritzwalker Straße in Perleberg keinen geringeren Schatz als den aus dem berühmten Königsgrab von Seddin, entdeckt 1899. „Hier lag der Ursprung des Museums“, sagt Anja Pöpplau, seit Mai vergangenen Jahres Leiterin des Stadt- und Regionalmuseums.

In Ratigs guter Stube traf sich fortan das Bildungs- und Besitzbürgertum der Hansestadt, um nicht nur die bronzenen Funde aus Seddin zu bewundern, sondern auch die vielen kleinen und großen Kostbarkeiten, die die Perleberger Wilhelm Ratig nach und nach anvertrauten. So wuchsen Bestand und Interesse der Einwohner gleichermaßen und warfen schnell die Frage nach einer angemessenen Präsentation auf.

Ab 1905 wird die Sammlung im Rathaus Perleberg gezeigt

Nach weiteren Funden, unter anderem eines Skelettes mit mittelalterlicher Amtskette im Nicolaiviertel, wurde die Suche nach geeigneten Räumlichkeiten „zu einer öffentlichen Angelegenheit“, erzählt Anja Pöpplau.

Zeitzeugnis: Das alte Protokollbuch der Altertumsdeputation. Quelle: Stephanie Fedders

1905 kommt Bewegung in die Sache. Mit Segen des Bürgermeisters Felix Schoenermarck und des Magistrats wird für 375 Reichsmark ein Schrank gekauft, der fortan im Sitzungssaal des Rathauses sehenswerte Funde beherbergt. Zudem gründet sich am 19. Oktober des Jahres die „Altersdeputation“, die es sich zur Aufgabe macht, „vaterländische Altertümer“ aus Perleberg und der Prignitz zu sammeln, zu erhalten und auszustellen.

Da die Bestände stetig zunahmen, zog die Sammlung ins Erdgeschoss in die ehemalige Gerichtslaube um, dem heutigen Trausaal im Rathaus. 323 Objekte sind 1909 erfasst. Jeden ersten Sonntag im Monat kann die Bevölkerung bei freiem Eintritt vorbeischauen.

1930 rückt das Haus am Mönchort in Perleberg in den Fokus

Der erste Weltkrieg zwingt die Altersdeputation und die weitere Entwicklung der Sammlung zu einer Pause. Erst 1922 folgt ein erneuter Umzug. Nachdem zunächst das Wallgebäude und das Haus Großer Markt 4 im Gespräch waren, entschieden sich die Perleberger dann doch für das Lyzeum an der Stepenitz, der heutigen Förderschule.

Mit dem Einsatz von 10 000 Reichsmark werden im Erdgeschoss „vier schmucke und helle Räume“ eingerichtet, wie es die Chronik des Museums festhält – inklusive „Ratig-Zimmer“ zur Erinnerung an den Gründervater.

Als 1930 Pläne diskutiert werden, das Lyzeum auszubauen, stellt sich erneut die Frage nach einer Unterkunft für das Museum. Und nun rückt der heutige Standort ins Blickfeld. Das Haus am Mönchort 7 diente von 1803 bis 1907 als höhere Mädchenschule und bot sich nun an, nachdem die zuvor hier untergebrachte Landwirtschaftsschule ausgezogen war.

3000 Objekte ziehen in das Perleberger Museum ein

An die 3000 Objekte ziehen dafür hier ein, werden in sieben Räumen gezeigt oder im Archiv verwahrt. Am 26. Juni 1931 erfolgt die Einweihung. Fotograf Max Zeisig berichtet in einem großen Zeitungsartikel über die „kulturelle Großtat unserer Heimatstadt“.

Die Streichholzschachtel bewahrt bis heute zwei bronzene Spiralringe. Quelle: Stephanie Fedders

Geblieben sind bis heute die Original-Karteikarten aus den Anfängen der Sammlung, mit denen die Museumsmitarbeiter nach wie vor arbeiten. Zudem haben sich „viele Funde in ihren historischen Verpackungen erhalten“, erzählt Anja Pöpplau. Spiralringe aus Bronze, gehütet in einer Zündholzschachtel, werden so zu einem wahren „Schatzkästchen“, um nur eines von vielen Beispielen zu nennen.

Der Schatz aus dem Königsgrab von Seddin wird nach Berlin verkauft

Der Schatz, mit dem alles begann, zog indes nur einmal um und verließ bereits kurz nach seiner Entdeckung die Prignitz: Für 100 Reichsmark wurden die Funde aus dem Königsgrab von Seddin 1899 an das Märkische Museum in Berlin verkauft.

Und auch Wilhelm Ratig konnte die letzte Etappe des Museumsumzuges nicht mehr mitgestalten. Er stirbt im Alter von 77 Jahren am 3. März 1929 – knapp zwei Jahre vor der Eröffnung am Mönchort.

Von Stephanie Fedders