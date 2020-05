Perleberg

Für das Kreiskrankenhaus Prignitz in Perleberg gelten ab Mittwoch, 13. Mai, neue Besuchsregeln. Die Klinikleitung reagiert damit auf die Änderungen der Eindämmungsverordnung durch die brandenburgische Landesregierung.

Diese waren am 8. Mai verabschiedet worden. Im Kreiskrankenhaus wird laut Klinikleitung seit einigen Tagen an der Anpassung dieser Besucherregelung gearbeitet.

Anzeige

Besuche möglichst vermeiden

Trotz einiger gelockerter Vorgaben für das alltägliche Leben sind alle Angehörigen von Krankenhauspatienten aufgefordert, auch weiterhin auf Besuche im Krankenhaus zu verzichten. „Dadurch leisten wir gemeinsam einen hohen Beitrag zur Eindämmung der Infektionen mit Covid-19 und zum Schutz Patienten“, teilt Krankenhaussprecherin Jacqueline Braun im Namen der Klinikleitung mit. Sollte es jedoch trotzdem den Wunsch eines Besuches geben, gelten folgende Regelungen:

Weitere MAZ+ Artikel

1. Jeder Patient darf nur einen namentlich benannten Besucher empfangen. Dieser muss sich im Eingangsbereich identifizieren.

2. Ein Besuch ist in der Zeit von 15 bis 18 Uhr möglich und sollte maximal eine Stunde dauern.

3. Personen mit Atemwegsinfektionen sind vom Besuchsrecht ausgeschlossen.

4. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist verpflichtend.

5. Hygieneregeln wie beispielsweise die Händedesinfektion sind einzuhalten.

6. Das Einhalten der Abstandsregelung von mindestens 1,5 Meter ist zwingend notwendig.

7. Der Besuch sollte nach Möglichkeit nicht im Patientenzimmer stattfinden.

8.Bezüglich werdender oder junger Mütter beziehungsweise für Patienten des Palliativbereichs gilt weiterhin die bisherige Besuchsregelung, die für Kinder unter 16 Jahren erlassen wurde.

Regelungen gelten auch für die Seniorenpflegezentren der Unternehmensgruppe

Die neuen Bestimmungen gelten zunächst bis Freitag, 5. Juni. Aus diesem Grund fordert die Klinikleitung Patienten und Angehörige auf, mit Besonnenheit und Vertrauen zu handeln. Anfang Mai hat das Krankenhaus zudem Empfehlungen des Gesundheitsministeriums umgesetzt, die eine Rückkehr zum Regelbetrieb ermöglichen.

Auch in den beiden Seniorenpflegezentren der Unternehmensgruppe in der Ackerstraße in Perleberg sowie in der Krausestraße in Wittenberge gelten ab sofort neue gelockerte Besucherregelungen. Diese können telefonisch in beiden Einrichtungen erfragt werden.

Von MAZ-online