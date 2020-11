Neue Futterquelle für Rühstädts Störche: Altarm der Elbe revitalisiert

Rühstädt

Am Rande des historischen Schlossparks in Rühstädt wurde in den vergangenen Wochen schweres Gerät aufgefahren. Bagger waren im Einsatz, um die als Schlossteich bekannte Wasserfläche am Rande der Parkanlage auszuheben.

Das Gewässer war 2018 und 2019 komplett ausgetrocknet

Frank Schröder vom Wasser- und Bodenverband Prignitz ( WBV), der das Projekt betreut, spricht von der Revitalisierung eines Altarms der Elbe – um den handelt es sich nämlich bei dem Gewässer, auch wenn es heute auf dem ersten Blick nicht als solcher zu erkennen ist.

Sichtbar war dafür in den vergangenen Jahren der sehr niedrige Wasserstand, der Flora und Fauna entsprechend zu schaffen machte. „In den Jahren 2018 und 2019 war der Altarm komplett ausgetrocknet“, sagt WBV-Geschäftsführer Frank Schröder. Grund dafür waren wiederum die sehr trockenen Sommer.

Das war Anlass für das Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe mit Sitz in Rühstädt und Bürgermeisterin Heike Warnke, sich an den Verband zu wenden, erzählt Schröder. Der WBV wiederum fragte beim Naturschutzfonds Brandenburg an, ob eine Projektförderung möglich sei.

Naturschutzfonds hat das Projekt finanziell unterstützt

Von dort sowie von der Karl Kaus Stiftung kamen positive Signale, so dass der Verband am 1. September mit den Arbeiten beginnen konnte. Bis weit in den Oktober hinein wurden 12 000 Kubikmeter ausgehoben und dabei jahrzehntelange Ablagerungen, unter anderem verrottetes Laub, entfernt.

Gleich um die Ecke fand der WBV eine Fläche, auf der der Aushub nach Untersuchungen im Labor aufgebracht werden konnte. Erfreulicherweise gab es auch keinen im Gewässer gefundenen Müll.

Somit konnten die Arbeiten im Zeitplan beendet und das Gewässer nun wieder zum Lebensraum für Amphibien werden. Dass das funktionieren wird, da ist sich Frank Schröder sicher. „Durch die Revitalisierung führt der Altarm ständig Wasser“, erklärt der WBV-Geschäftsführer. Bis zu zweieinhalb Meter hoch könne der Pegel steigen, wenn die Elbe entsprechend Wasser führt, da beide Gewässer unterirdisch verbunden sind.

Im kommenden Jahr ist ein Monitoring geplant, mit dem der Nachweis der Ansiedlung von Fröschen und Co. erbracht werden soll. Profiteure des Projektes sind dann auch die Rühstädter Störche, die in Zukunft eine sichere Nahrungsquelle mehr vor der Haustür finden.

Laut Wasser- und Bodenverband hat das Projekt insgesamt rund 275 000 Euro gekostet.

Von Stephanie Fedders