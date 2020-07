Neue Heimat Prignitz: Pioniere aus dem Co-Working-Projekt bleiben in der Region

Wittenberge

Ein wenig macht sich schon Abschiedsstimmung breit in einer der oberen Etage der alten Ölmühle in Wittenberge. Die zweite Halbzeit des Projektes „Summer of Pioneers“ ist fast gelaufen. Ende Juli ist hier Schluss. Der Blick auf die Elbe durch die große Fensterfront gehört dann der Vergangenheit an. Der Auszug ist beschlossene Sache.

Pioniere wollten Land und Leute kennenlernen

Wer die Vorzüge des mobilen Arbeitens in dem gemeinsam genutzten Büro – dem Co-Working-Space – in den vergangenen Monaten kennen gelernt hat, der konnte und wollte gar nicht in einer abgeschlossenen Räumlichkeit verharren, sondern ebenso Land und Leute kennen lernen. Diese positive Neugierde hat bei fast allen Teilnehmern zu einer wichtigen Erkenntnis geführt: Auch außerhalb der Großstadt lässt es sich gut leben.

Anzeige

Der Blick auf die Elbe hat den einmaligen Charme des Büros ausgemacht. Quelle: Stephanie Fedders

Weitere MAZ+ Artikel

„Keiner ist nur für das Coworking hier. Die Gemeinschaft hat mehr Gewichtung“, sagt zum Beispiel Christian Soult, der zu den Teilnehmern der ersten Stunde gehört. Der Sommer der Pioniere war ein Projekt, um junge Leute mit der Region bekannt zu machen. Aber jetzt gelte es, die Potenziale weiter zu nutzen.

Und das natürlich vor Ort. „Die meisten sind hier angekommen“, erzählt Soult, der selbst in Wittenberge bleiben und von hier aus weiter als PR-Berater arbeiten wird. Durch ihn ist Jan Strecker auf die Prignitz aufmerksam geworden.

Der Blick auf die Elbe als Lockmittel

Der Blick aus dem Fenster der alten Ölmühle habe schon gelockt, gibt Strecker zu, der mittlerweile ganz in der Nähe eine Wohnung gefunden hat.

Der Safari-Laden am Wittenberger Bismarkplatz soll auch weiterhin als Treffpunkt genutzt werden. Quelle: Stephanie Fedders

Die Vorzüge einer kleineren Stadt, die dennoch gut an Berlin und Hamburg angebunden ist, hat Strecker vor allem in der Corona-Hochphase zu schätzen gewusst. „Das letzte halbe Jahr hat das Leben hier noch mal attraktiver gemacht“, bilanziert der Politikberater und erzählt von neidvollen Bemerkungen der Kollegen, als er zum virtuellen Zusammentreffen auf dem Deich stand und im Hintergrund die Elbe zu sehen war.

In der Prignitz hat Jan Strecker seine Großstadtmüdigkeit hinter sich gelassen und festgestellt, dass er die vielen Abende, die er berufsbedingt auf Veranstaltungen verbracht hat, nicht vermisst. Hinzu kam die Bereitschaft, sich auf die Menschen in der Region einzulassen.

Ein neues Zuhause in Zwischendeich

Diese Offenheit teilen alle, die hier bleiben und sich neben dem Beruf mit Ideen und Engagement in die Gesellschaft einbringen möchten. Dazu gehört auch Kata Oldziejewska, die ihr Zuhause in Zwischendeich gefunden hat. Hier ist sie gemeinsam mit anderen Pionieren in ein Haus gezogen und hat damit dem Großstadtleben ade gesagt.

Nach der Teilnahme am Gründungsseminar des Technologie- und Gewerbezentrums Prignitz hat sie sich im Bereich Online-Marketing selbstständig gemacht. „Es hat sich so entwickelt, hier zu bleiben“, fasst sie den Entschluss für ein Leben an der Elbe zusammen.

Im Laufe der Zeit sei aus den Projekt-Teilnehmern eine gute Truppe geworden. Freundschaften sind entstanden und die Prignitzer haben sich offen und neugierig gezeigt für die Großstadtmenschen. Man kommt ins Gespräch, freut sich Kata Oldziejewska. Und bei Fernweh hilft die gute Erreichbarkeit der Städte.

Der Safari-Laden bleibt weiterhin geöffnet

Und dann ist da ja noch der Safari-Laden am Wittenberger Bismarkplatz, der sich im Laufe des vergangenen Jahres zu einem beliebten Treffpunkt für Einheimische und Zugezogene entwickelt hat. Die Räume sollen weiter für verschiedene Aktionen genutzt werden und in den bewährten Händen derjenigen bleiben, die zuletzt dafür Verantwortung übernommen hatten.

„Auch das Safari-Team bleibt in Wittenberge“, erzählt Christian Soult, der mit Spannung auf das nächste Kapitel des mobilen Arbeitens blickt. Zum 1. August erfolgt der Umzug in neue Räume.

Von Stephanie Fedders