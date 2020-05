Perleberg

Anja Pöpplau ist die neue Leiterin des Stadt- und Regionalmuseums Perleberg. Sie hat die Stelle zum 1. Mai angetreten und ist Nachfolgerin von Sven Hinrich Siemers.

Anja Pöpplau war bislang stellvertretende Museumsdirektorin und Museumspädagogin im Museum „Tuch + Technik“ im schleswig-holsteinischen Neumünster.

Als Praktikantin ihre Leidenschaft entdeckt

1989 in Perleberg geboren, studierte sie Geschichte, Kunstgeschichte sowie Museumsmanagement und Museumsmarketing an den Universitäten Greifswald und Hamburg. Inspiriert für ihren Beruf wurde sie auch durch Praktika im Stadt- und Regionalmuseum – damals noch als Schülerin des Gottfried-Arnold-Gymnasiums.

Anlässlich des Internationalen Museumstages 2005 und des einhundertjährigen Jubiläums des Stadt- und Regionalmuseums erarbeitete sie hier in Perleberg ihre erste Ausstellung und erlernte die Verwaltung und Digitalisierung von Dauer- und Sonderausstellungen und der Depots.

Ihre letzte Station war in Neumünster

Berufliche Erfahrungen sammelte Anja Pöpplau während des Studiums im Pommerschen Landesmuseum in Greifswald, im Deutschen Historischen Museum in Berlin und im Denkmalschutzamt in Hamburg. Ihr wissenschaftliches Volontariat legte sie in den Bereichen Bildung und Vermittlung, Ausstellung und Wissenschaft im neu konzipierten Europäischen Hansemuseum in Lübeck ab.

Seit August 2017 kümmerte sie sich im Museum in Neumünster insbesondere um die Bereiche Bildung und Vermittlung, Sammlung, Ausstellung sowie Verwaltung.

In Perleberg eine neue Aufgabe gefunden

Kürzlich konnte Anja Pöpplau erfolgreich Fördergeld der Kulturstiftung des Bundes für das partizipativ angelegte Ausstellungsprojekt „Neuland Neumünster“ im Fonds Stadtgefährten einwerben, um mit dem Forum der Vielfalt und dem Schleswig-Holsteinischen Heimatbund die Migrationsgeschichte der eigenen Stadt zu erforschen und darzustellen.

Als Dozentin in der Museumsberatung hat sie in Schleswig-Holstein Museen bei Qualitätssicherung und Professionalisierung unterstützt. Ab sofort wird sie für Qualität im Perleberger Stadt- und Regionalmuseum sorgen.

