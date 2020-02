Mandy Glaser ist neue Pächterin in der Neuen Mühle in Perleberg

Perleberg

Mit einem Eröffnungsbrunch von 10 bis 14 Uhr empfängt am Sonntag, 1. März, erstmals die neue Pächterin die Gäste im Restaurant und Café Neue Mühle in Perleberg: Mandy Glaser hat die Einrichtung jetzt von Roy Hartung übernommen und eröffnet sie nach etwa zweimonatiger Pause wieder. Am Eröffnungstag ist nach dem Brunch von 14 bis 17 Uhr auch Kaffee und Kuchen angesagt.

„Ich brauche hier nichts zu investieren“

Mandy Glaser war bereits bislang in der Gaststätte beschäftigt. Wie sie erzählt, hatte Roy Hartung sie und ihre beiden Kolleginnen gefragt, ob sie die Neue Mühle nicht übernehmen wollten. Letztlich sei es nur für sie in Frage gekommen, weshalb sie jetzt alleinige Pächterin ist. Das alte Team bleibt jedoch bestehen – Mandy Glaser übernimmt die beiden anderen festangestellten Mitarbeiter.

Ein entscheidender Punkt, warum sie nun Pächterin ist, war auch die finanzielle Seite: „Ich brauche hier nichts zu investieren“, sagte Mandy Glaser, „hier ist alles vorhanden.“

Auch soll sich im Wesentlichen nichts an den Abläufen ändern. Von kleinen Ausnahmen abgesehen: Die Gaststätte wird nun ganzjährig geöffnet sein, eine Winterpause wie derzeit soll es im kommenden Jahr nicht mehr geben.

Passende Räumlichkeiten für Familienfeiern

Mittwochs bis sonntags von 11 bis 20 Uhr erwartet das Team die Gäste. Täglich gibt es eine große Vielfalt an hausgebackenen Kuchen und Torten, dazu köstliche Kaffeespezialitäten. Auf der Speisekarte stehen Fischgerichte, Rinder- oder Schweinesteaks, Geflügel und vegetarische Köstlichkeit. Ständig gibt es saisonale Angebote wie Spargel, leichte Sommergerichte oder frische Pfifferlinge. Die Gaststätte bietet passende Räumlichkeiten für Familienfeiern wie Geburtstage, Hochzeiten oder für Firmenfeiern.

Jeden Sonntag von Oktober bis März gibt es von 10 bis 14 Uhr ein großes Brunchbuffet mit warmen und kalten Speisen, im April zusätzlich am Ostersonntag und Ostermontag jeweils ab 11 Uhr. Dazu ist eine Anmeldung erwünscht.

Mit Tretbooten und Kanus die Stepenitz erkunden

Zu Himmelfahrt erwartet die Gäste ein DJ. Ein Reisemobil-Stellplatz bietet Stellflächen für bis zu 20 Caravans. Der Platz ist behindertengerecht und so angelegt, dass jeder der Plätze einen direkten Zugang zum kleinen Flüsschen Stepenitz hat. Moderne sanitäre Einrichtungen mit Duschen und WC sowie Entsorgungsmöglichkeiten für chemikalienfreie Toiletten stehen den Gästen zur Verfügung.

Mit drei zu mietenden Tretbooten und zwei Kanus kann die Landschaft auf der Stepenitz erkundet werden. Ab März sind wieder die beliebten Kahnfahrten mit den Spreewaldkähnen im Angebot. Die Touren starten immer sonntags ab 14 Uhr mit Anmeldung von der Pferdeschwämme Am Hohen Ende in Perleberg zur Neuen Mühle. An anderen Tagen sind die Kanufahrten ab sieben Personen auch individuell buchbar. Während des Aufenthalts von rund einer Stunde gibt es Kaffee und Kuchen. Danach gehts mit dem Spreewaldkahn wieder zurück zur Pferdeschwämme.

Mondscheinfahrten und ein Weihnachtsmarkt

Die Kahnfahrten bieten eine Möglichkeit, Perleberg mal von einer anderen Seite zu betrachten. Individuelle Fahrten können von Gruppen ab sieben Personen gebucht werden. Geplant sind in der Zukunft Mondscheinfahrten und Altstadt-Touren, etwa zu Perleberger Stadtfesten.

„Im Winter wollen wir an einem Wochenende bei uns einen Weihnachtsmarkt etablieren. Der Weihnachtsmann wird kommen. Und wir wollen Schulen ansprechen, ob sie sich mit einem kleinen Programm beteiligen möchten”, berichtete Mandy Glaser von ihren Plänen. Samstags werde es wieder die Käsekuchen-Aktion geben, vielleicht schon im März. In der kalten Jahreszeit wird zum Eisbein-Essen eingeladen.

Von Jens Wegner und Bernd Atzenroth