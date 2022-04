Ostern in der Prignitz - Osterfeuer lodern in der Prignitz – mehr als 200 Besucher in Quitzow

Mehr als 50 Traditionsfeuer sind über das Osterwochenende im Landkreis angemeldet. Eines davon brannte am Donnerstagabend in Quitzow. Über 200 Gäste kamen zum gemütlichen Beisammensein – das erste Mal seit Beginn der Corona-Pandemie.