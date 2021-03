Pritzwalk/Perleberg

Der Kirchenkreis Prignitz feiert in diesem Jahr Ostern auf vielfältige Weise: in Videobotschaften, mit Live­-Übertragungen aus Kirchen, mit Gottesdiensten per Zoom und am Telefon.

Die Superintendentin Eva-Maria Menard bittet alle Interessenten, sich vor Ort in den Kirchengemeinden über gottesdienstliche Angebote zu erkundigen und vorab – sofern gegeben – die Möglichkeit für Corona-Tests zu nutzen. Anbei eine Auswahl der Angebote:

Gründonnerstag, 1. April – 12 Uhr, Kirche Perleberg, Gedenken für die an Covid-19-Verstorbenen – 19 Uhr, Taizéandacht mit Abendmahl per Zoom: Meeting-ID 95947229145, Kenncode 675745. Die Teilnehmer werden gebeten, eine Kerze, ein Stück Brot, Saft oder Wein und eine Schnur bereit zu halten.

Karfreitag, 2. April – 11 Uhr, Telefongottesdienst mit Pfarrer Holger Frehoff aus Pritz­walk (1. Per Telefon einwählen: 0221/65048856; 2. PIN eingeben: 209243; 3. Die Zuhörer werden aufgefordert, ihren Namen zu nennen. Dadurch wissen die, die bereits dabei sind, wer dazu kommt.) – 15 Uhr, Internet-Andacht zur Sterbestunde für zu Hause: www.facebook.com/evkk.prignitz oder https://youtu.be/WP8T4KrCE9s – 15 Uhr, Katharinenkirche Lenzen, Gottesdienst mit Abendmahl und Musik zur Sterbestunde

Karsamstag, 3. April – 17 Uhr, „Die Welt ist mir ein Lachen – Osterbotschaft des Kirchenkreises Prignitz“ auf Prignitz TV und auf der Facebookseite des Kirchenkreises www.facebook.com/evkk.prignitz – 22 Uhr, Osternacht aus Bad Wilsnack mit Livestream auf der Facebookseite des Pfarrsprengels Bad Wilsnack: www.facebook.com/Pfarrsprengel-Bad-Wilsnack-675728592484476

Ostersonntag, 4. April – Andachten auf den Friedhöfen und vor den Kirchen: 5 Uhr Heiliggrabkapelle in Heiligengrabe – 5.30 Uhr Lenzen – 6 Uhr Vehlin und Krampfer – 7 Uhr Penzlin – 7.30 Uhr Friedhof in Perleberg

– 10 Uhr, Ostergottesdienst aus Havelberg, Übertragung auf www. facebook.com/evkk.prignitz – 10.30 Uhr, Wittenberge, Ostergottesdienst mit Superintendentin Eva-Maria Menard – 10.30 Uhr Telefonkirche mit Pfarrer Alexander Bothe (1. Einwählen: 0221/65048856; 2. PIN eingeben: 094268; 3. Die Teilnehmer werden begrüßt, nennen ihren Namen und schon sind sie dabei.)

Ostermontag, 5. April – 10.30 Uhr, Bentwisch, Familiengottesdienst – 10-17 Uhr, Familiengottesdienst to go für Smartphone und der App Actionbound, Startpunkt Friedhof Bantikow.

An allen Festtagen finden Interessierte einen Impuls zur biblischen Geschichte mit Playmobilfiguren auf der Facebookseite des Kirchenkreises Prignitz.

