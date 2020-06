Perleberg

Mit gleich drei Einsätzen hatte die Perleberger Feuerwehr am Mittwoch schon bis zum Mittag zu tun gehabt. So wurde sie um 12.45 zu einem Einsatz auf dem Parkplatz des Famila-Parkplatzes am Schwarzen Weg gerufen. Dort stand auf der Hinterseite des Marktes ein Lieferfahrzeug in Flammen. Um 13.04 Uhr hatten die Brandschützer das Feuer gelöscht.

Brandursache noch unbekannt – 40 000 Euro Sachschaden

Die Ursache des Feuers ist noch unbekannt, wenngleich es seinen Ursprung im Motorraum des Fahrzeugs hatte. Laut Polizeidirektion Nord in Neuruppin kamen Kriminaltechniker zum Einsatz, die am Nachmittag noch dabei waren, das Fahrzeug zu untersuchen. Der Schaden wurde auf 40 000 Euro beziffert.

Anzeige

Gasalarm in der Mauerstraße

Schon in der Nacht mussten Perleberger Feuerwehrleute ausrücken, weil es in der Mauerstraße einen Gasalarm gegeben hatte. Dieser hatte sich aber zum Glück als gegenstandslos erwiesen, weshalb offenbar auch die Polizei gar nicht eingeschaltet wurde.

Weitere MAZ+ Artikel

64-Jähriger verunglückte auf dem Weg zum Kleingarten

Am Vormittag kam es dann auf dem Friedrich-Engels-Platz an der Stelle, wo der Wald beginnt, zu einem Unfall. Auf dem Sandweg in Richtung Kleingärten verunglückte ein 64-Jähriger, der mit seinem Pkw gegen einen Baum fuhr. Er wurde zunächst nach Angaben der Polizeidirektion Nord in Neuruppin rettungsdienstlich behandelt, kam später aber doch noch ins Krankenhaus – offenbar war ein gesundheitliches Problem Auslöser des Unfalls.

Von Bernd Atzenroth