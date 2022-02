Paukenschlag in Perleberg: Bürgermeisterin Annett Jura hört auf

Perleberg

Überraschung am Donnerstagabend auf der Sitzung der Perleberger Stadtverordneten: Bürgermeisterin Annett Jura (SPD) hat ihren baldigen Rückzug von der Position der Verwaltungschefin angekündigt. Sie werde im Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen in Berlin anfangen, teilte sie in einer persönlichen Erklärung mit.

Perleberg: Bürgermeisterin Annett Jura hört auf

Damit beendet Jura ihre Amtszeit ein Jahr vor dem regulären Ende der Wahlperiode und sieben Jahre, nachdem sie sich in der Wahl am 18. Januar 2015 gegen Amtsinhaber Fred Fischer durchgesetzt hatte. Wann genau ihr letzter Arbeitstag im Rathaus der Rolandstadt sein wird, wollte die Juristin noch nicht sagen. Es werde aber „in wenigen Wochen“ soweit sein.

Das Landeswahlgesetz sieht vor, das binnen fünf Monaten eine Neuwahl stattfinden muss. Nach dem angekündigten Rückzug von Landrat Torsten Uhe wird in der Prignitz damit der zweite Chefposten in einer Verwaltung vakant.

Von Stephanie Fedders