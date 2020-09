Perleberg

Eine 56-jährige Frau ist am Dienstagmorgen in der Dobberziner Straße in Perleberg mit ihrem Fahrrad gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Nach Polizeiangaben passierte der Unfall gegen 9.30 Uhr, als die Radfahrerin aufgrund von Gegenverkehr anhalten wollte. Warum sie dabei stürzte, ist noch ungeklärt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus, ihr Fahrrad am Unfallort wurde gesichert.

Von MAZ-online