Perleberg

Ein Mann und eine Frau schlugen sich am Donnerstagabend in der Wittenberger Straße in Perleberg. Als Polizisten dort eintrafen, brüllte der 26-Jährige die Ordnungshüter an und holte zum Schlagen aus. Der Angriff wurde abgewehrt und der Mann letztlich am Boden mit Handfesseln fixiert.

Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab 0,19 Promille. Zudem soll er angegeben haben, Cannabis konsumiert zu haben. Offenbar geriet er und die 20-Jährige zuvor in einer Bar in Streit. Der 26-Jährige erhielt einen Platzverweis. Während des Einsatzes wurde ein 26-Jähriger leicht verletzt. Er blieb weiterhin dienstfähig.

Von MAZ-online