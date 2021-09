Perleberg

Ein 28-jähriger Autofahrer ist am Montag in der Kurmärker Straße in Perleberg mit einem Baum kollidiert. Er war gegen 7.30 Uhr in Richtung Matthias-Hasse-Straße unterwegs, als er in Höhe der Stadtverwaltung die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach links von der Straße abkam. Offenbar war der 28-Jährige in seinem Fahrzeug abgelenkt.

Lesen Sie auch:

Der leicht verletzte Pkw-Fahrer wurde vor Ort ambulant im Rettungswagen behandelt. Feuerwehrleute kamen zum Einsatz, sicherten die Unfallstelle ab, beräumten die Straße von Trümmerteilen und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste abgeschleppt werden. Die Straße war kurzzeitig voll gesperrt.

Von Marcus J. Pfeiffer