Ein 28-Jähriger hat am Montag seiner 20-jährigen früheren Freundin das Handy geraubt. Die Glöwenerin war gegen 8.15 Uhr mit dem Rad in der Lenzener Straße in Perleberg unterwegs, als sie auf ihren Ex-Freund traf.

Der wollte mit ihr über die Trennung reden, erhielt jedoch keine Antwort. Daraufhin forderte er das Handy der 20-Jährigen, das in einem Korb am Fahrrad lag. Da er es nicht erhielt, beleidigte und schubste er die Glöwenerin samt Fahrrad um. Er nahm sich das Telefon und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Polizisten stellten den Mann wenig später und nahmen ihn vorläufig fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf den Konsum von Metamphetamin, weshalb eine Blutprobe in einem Krankenhaus entnommen wurde. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Neuruppin wurde der 28-Jährige aus dem Gewahrsam der Polizei entlassen. Gegen ihn wir nun wegen Raubes und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

