Perleberg: 33-Jähriger legt nach Streit mit Ex-Freundin Feuer

Perleberg

Nach einem Streit versuchte ein 33-jähriger Mann in der Perleberger Franz-Grunick-Straße bei seiner 29-jährigen Ex-Freundin die Fußmatte vor deren Wohnungstür in Brand zu setzen. Nachdem er das Feuer sah, bereute er sein Vorhaben und löschte es selbst, teilte die Polizei mit. Das Ganze ereignete sich in der Nacht zu Sonnabend.

Im Anschluss gab der Mann die Tat zu. Beamte nahmen ihn vorerst fest. Nachdem Polizisten mehrere Zeugen vernommen hatten, wurde der 33-Jährige aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Von MAZonline