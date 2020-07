Perleberg

Ein 48-Jähriger hat am Montag seine 53-jährige Partnerin in der gemeinsamen Wohnung in Perleberg geschlagen und leicht verletzt. Die Frau informierte sofort die Polizei, die den betrunkenen Mann für zehn Tage der Wohnung verwiesen. Es wurde eine Strafanzeige wegen Körperverletzung aufgenommen.

Von MAZ-online