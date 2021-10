Perleberg

Ein 58-jähriger Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Perleberg verletzt worden. Eine 33-jährige Mercedesfahrerin wollte am Freitag gegen 11.30 Uhr von der Lindenstraße in die Quitzower Straße abbiegen und beachtete dabei laut Polizei nicht den im Gegenverkehr befindlichen Radfahrer. Das Fahrrad wurde am Hinterrad erfasst und der Mann fiel zu Boden.

Bei dem Sturz verletzte sich der Radfahrer am Bein. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

