Wie der Polizei erst am Dienstag bekannt wurde, ist eine 77-Jährige am vergangenen Donnerstag an einer Lidl Filiale in Perleberg von einer anderen Frau zu Boden geschubst und verletzt worden.

Es war dort gegen 10 Uhr bei den Einkaufswagen zu einem Gerangel gekommen. Die Gestürzte begab sich zunächst selbstständig nach Hause, musste später aber aufgrund diverser Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Prignitz unter der Telefonnummer 03876/71 50 entgegen.

