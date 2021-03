Perleberg: Anbau der Scholl-Schule viel teurer

Perleberg

Der Erweiterungsbau für die Grundschule Geschwister Scholl in Perleberg kommt die Stadt teuer zu stehen. Die Mehrkosten betragen bereits jetzt etwa 665 000 Euro – Grund genug, dass sich nach dem Stadtentwicklungsausschuss auch der Finanzausschuss der Stadtverordneten in der vergangenen Woche mit dem Bauprojekt beschäftigte.

4,3 Millionen Euro Gesamtkosten veranschlagt

Dabei hatten die Ausschussmitglieder beim Betreten und Verlassen des Tagungsorts die in vollem Gange befindlichen Arbeiten direkt vor Augen – schließlich tagen die städtischen Gremien in der Corona-Zeit in der Sporthalle der Schule. Alles soll bis April 2022 fertiggestellt sein.

Es scheint wohl so, dass die 2018 veranschlagten Gesamtkosten von 4,3 Millionen Euro letztlich noch deutlicher überschritten werden, denn noch sind gar nicht alle Gewerke ausgeschrieben. Bislang sollen von diesen Gesamtkosten 3,5 Millionen Euro über die Stadt-Umland-Richtlinie und 800 000 Euro aus der Städtebauförderung finanziert werden.

Keine guten Ausschreibungsergebnisse

Bauamtsleiter Hagen Boddin versuchte, den Ausschussmitgliedern zu erklären, was denn die Arbeiten allein bei den beiden ersten Baulosen so verteuert hat, dass statt den nur dafür ursprünglich veranschlagten 3,34 Millionen Euro jetzt bereits eine Bausumme von fast vier Millionen Euro steht. Ein Hauptgrund: Bei der Ausschreibung vieler Arbeiten konnten keine guten Ergebnisse erzielt werden.

Beispielsweise die Baustelleneinrichtung, bei der Kostenberechnung mit etwa 45 000 Euro veranschlagt, wurde bei der Vergabe doppelt so teuer – das niedrigste Gebot lag bei 97 000 Euro. Noch weit größer war die Differenz bei den Kosten für den Rohbau: Hier fielen Mehrkosten von 338 000 Euro an, was schon im Stadtentwicklungsausschuss mit Unverständnis quittiert worden war.

„Es wird ja wohl noch mehr – wo soll es herkommen?“

Es habe auch Nachträge wegen unvorhergesehener Kosten gegeben, erklärte Boddin. Auch wenn es ebenfalls ein paar Maßnahmen gab, die nach der Vergabe etwas billiger wurden als veranschlagt, beträgt das Finanzloch bei den beiden ersten Baulosen bereits 665 000 Euro.

Die Skepsis, dass das nicht das letzte Wort ist, teilten auch die Ausschussmitglieder. Während sich dere Linke Dirk Rumpel für eine Fremdfinanzierung bei der Gesamtfinanzierung aussprach, fragte Kati Beier von Fraktion Perleberger Stadtwächter/Freie Wähler: „Es wird ja wohl noch mehr – wo soll es herkommen?“

Suche nach Einsparmöglichkeiten

Boddin hatte das eine klare Antwort: „Die Differenz ist letztlich aus Haushaltsmitteln zu tragen.“ Doch sieht Boddin wenigstens einen Weg, die Kosten zu verringern: „Wir können aber aus der Städtebauförderung noch mehr Geld generieren und so die 665 000 Euro etwa zur Hälfte aufbringen.“

Schwieriger wird es aus seiner Sicht, das Bauprojekt kostengünstiger zu gestalten. „Ich sehr skeptisch, was Einsparungen angeht“, betonte Boddin. Es könne sehr gut sein, dass man an einer geplanten Lamelle an der Außenwand sparen müsse. Daran knüpfte auch Stadtkämmerin Ute Reinecke an. „Wir haben überlegt, die Fassade anders zu gestalten, damit die Kosten nicht aus dem Ruder laufen“, sagte sie.

Sie hat auch noch nicht die Hoffnung verloren, dass bei der Ausschreibungen der weiteren Arbeiten auch noch bessere Ergebnisse erzielt werden können.

Von Bernd Atzenroth