Perlebergs Bürgermeisterin Annett Jura gibt ihr Amt auf und wechselt nach Berlin ins Bundesbauministerium. Im Gespräch mit der MAZ zieht die 48-Jährige eine Bilanz ihrer Amtszeit und erklärt, warum sie diesen Schritt geht. Das Gespräch führte Bernd Atzenroth.

Was hat Sie während Ihrer Amtszeit besonders geprägt?

Ein prägendes Erlebnis war die Feier von 150 Jahren Feuerwehr im Jahr 2019. Es ist nur ganz wenigen Bürgermeistern vergönnt, bei einer Fahnenweihe dabei zu sein, das war ein ganz besonderes Jahr. Ich erinnere mich, wie ich von der Feuerwehr aus dem Rathausfenster „gerettet“ wurde.

Und was gab es noch?

Beim Mauerfall-Jubiläum 2019 hatte ich die große Ehre, in der evangelischen Kirche eine Predigt halten zu dürfen. Das war eine besondere Rede, die werde ich nicht vergessen. Das Einheitsjubiläum 2020 konnten wir wegen Corona nur unter ganz strengen Bedingungen begehen. Dazu kam die Dramatik um die Eintragung des Ehepaars Freimark in das Goldene Buch der Stadt. Ich habe mich gefragt, was da in manchem Stadtverordneten vorgegangen ist. Und ich war so froh, dass es doch geklappt hat. Es war so passend, jemanden zu würdigen, der sein ganzes Leben damit verbracht hat, um aus der Diktatur herauszukommen. Es war angesichts der Umstände ein hochemotionaler und tieftrauriger Moment, weil klar war, dass Hans-Peter Freimark kurz danach sterben würde.

Was kann die Stadt dazu beitragen, das vom Ehepaar Freimark aufgebaute DDR-Geschichtsmuseum langfristig zu erhalten?

Alles, was jetzt schon an Maßnahmen getroffen wurde, befürworten wir als Stadt, aber wir wollten Gisela Freimark jetzt auch nicht bedrängen. Langfristig wird es für den Trägerverein schwer werden. Ich hoffe, dass mein Amtsnachfolger das so sieht, dass die beiden Einrichtungen – Museum und Dokumentationszentrum – ein Teil der Perleberger Museumslandschaft sind.

Gab es noch weitere prägende Ereignisse?

Oh ja, die Landtagssitzung zur Kreisgebietsreform. Bis tief in die Nacht haben wir der Landesregierung vor Augen geführt, dass das nicht funktionieren kann. Als die Reform dann nicht kam, war die Erleichterung riesengroß. Hätten wir den Kreisstadtstatus verloren, wären wir in eine sehr schwierige Situation gekommen. Ich bin sehr dankbar, dass der Zusammenhalt in der Prignitz sehr groß war, obwohl auch unsere eigenen Landtagsabgeordneten leider für die Reform waren.

Krisen haben auch Ihre Amtszeit geprägt, oder?

Ja, 2015/16 die Flüchtlingskrise, 2016/17 das Ringen um die Verwaltungsstrukturreform, dann die Corona-Pandemie und jetzt zum Schluss auch noch der Krieg in der Ukraine.

Ist Ihnen etwas nicht gelungen?

Was ich nicht geschafft habe, ist die Einrichtung eines zentralen Bürgerbüros. Zumindest sind wir soweit gekommen, dass wir es vorbereitet haben. Noch sind die Räumlichkeiten in der Karl-Liebknecht-Straße aber nicht hergerichtet. Vielleicht hat es auch was Gutes: Viele Sachen werden digitaler abgewickelt und die Leute kommen deswegen halt nicht mehr so viel zu uns.

Haben Sie einen Wunschnachfolger?

Wenn es einen Kandidaten gibt, würde ich zwar schon meine Meinung zu ihm sagen, aber solange keiner da ist, werde ich mich nicht äußern.

Wann wird denn gewählt?

Die Wahlen sollen innerhalb von fünf Monaten durchgeführt werden. Wenn ich am 1. April wechsele, würde also bis zum 1. September gewählt. Ich würde mir wünschen, dass viele Bürger als Wahlhelfer zur Verfügung stehen. Die Stadtverwaltung braucht sie, um die Wahl zu ­organisieren.

Wie geht es jetzt in Perleberg weiter?

Bis zur Neuwahl gehen die Amtsgeschäfte ganz normal weiter. Meine Stellvertreterin Ute Reineke ist dann amtierende Bürgermeisterin. Für alle Fachbereiche sind bereits Übergangsgespräche geführt worden, damit Frau Reineke nahtlos übernehmen kann. Sogar die Bürgersprechstunden sollen nicht ausfallen. Ute Reineke und mein zweiter Stellvertreter Hagen Boddin teilen sich das mit Rainer Pickert, dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung.

Wie ist die Resonanz für diese Sprechstunden?

Das Unangemeldet-mal-hingehen-können kommt gut an. Im Schnitt sind drei Leute pro Sprechstunde da. Manchmal tun sich auch Leute zusammen, wenn sie ein gemeinsames Anliegen vorbringen wollen.

Seit wann ist klar, dass sie Perleberg in Richtung Berlin verlassen?

Ich weiß das schon länger, aber eine solche Angelegenheit braucht auch einen Vorlauf. Ich habe mich in der Stadtverordnetenversammlung dann dazu geäußert, nachdem ich aus Berlin ein Zeichen bekommen habe.

Was Annett Jura für den Job in Berlin mitbringt

Was nimmt man mit in so einen neuen Job?

Nicht nur die Erfahrung als Bürgermeisterin, sondern ich war ja auch schon vorher für das Land Mecklenburg-Vorpommern tätig. Es ist gut, dass eine Frau in so ein Haus wechselt, die zudem aus dem Osten kommt. Vielleicht kann ich auch meine kommunalpolitische Erfahrung einbringen und Verständnis wecken für die Auswirkung von Gesetzgebung auf die kommunale Ebene – wir brauchen Geschosswohnungen in den Metropolen, aber es muss auch möglich sein, in den kleinen Städten und Dörfern alte Bausubstanz zu erhalten.

In Sachen Städtebau ist ja in ihrer Amtszeit auch einiges passiert.

Gefühlt gab es jedes Jahr mindestens eine Baufreigabe. Ich habe nachgezählt und bin auf elf größere Vorhaben gekommen. Dazu gehören zum Beispiel die Wittenberger Straße, der Tierpark-Vorplatz, Berliner und Quitzower Straße, die neue Mitte des Tierparks, das neue Vereinsgebäude im Jahnsportpark, die Grahlplatz-Sanierung und die Neugestaltung des Hagens. Hinzu kommt die Sicherung von drei Häusern in der Wollweberstraße. Im baulichen Bereich sind wir echt vorangekommen, aber das ist auch ein Prozess, der über Jahre von Bürgermeister zu Bürgermeister fortgeführt worden war. Mit dem zuständigen Fachbereich gab es ein tolles Zusammenspiel. Ich bin nur traurig, dass ich den Sankt-Nikolai-Kirchplatz nicht mehr einweihen kann.

Es ist bereits das zweite Mal in kurzer Zeit, dass Sie vor einem Wechsel nach Berlin stehen. Wollten Sie Perleberg sowieso verlassen?

Ich weiß, manche Perleberger haben sich gefragt, warum ich nicht wenigstens bis zum Ende meiner Amtszeit bleibe. Das hätte ich natürlich auch getan, aber die Anfrage kam jetzt, und ich musste das jetzt entscheiden. Eine solche Anfrage bekommt man auch nicht oft. Das Bürgermeisteramt ist zudem ein Wahlamt, also auf Zeit verliehen. Es war also klar, dass ich es irgendwann wieder abgeben würde.

Annett Jura bleibt ihre Heimatstadt Perleberg verbunden

Aber sie bleiben Perleberg verbunden?

Mein Hauptwohnsitz bleibt hier. Ich bin fest verbunden mit der Lotte-Lehmann-Akademie und dem Tierpark, bin Mitglied in mehreren Vereinen. Und meine Familie ist hier.

Gab es Dinge, die Sie vor Ihrer Amtszeit so nicht erwartet haben?

Es gibt viele Sachen, die habe ich mir vorher gar nicht vorstellen können, etwa Gedenkreden zu halten oder aber Festrednerin auf Jugendweihen zu sein.

Zu Beginn Ihrer Amtszeit mussten Sie mit einem zerstrittenen Stadtparlament umgehen. Wie ist Ihnen das gelungen?

Ich wollte, dass die Stimmung bei den Sitzungen besser wird, und glaube, dass mir das gelungen ist, auch wenn es seit 2019 wieder ein bisschen anders ist. Auf jeden Fall steht aber die sachliche Diskussion im Mittelpunkt.

Annett Jura zu Digitalisierung und Bürgerbeteiligung in Perleberg

Ab und zu haben sie auch während Sitzungen ihre Standpunkte korrigieren oder Vorlagen zurückziehen müssen – und haben das dann auch offensiv gemacht.

Das war mir wichtig, dass man sich auch korrigieren kann. Wenn Leute signalisieren, wir haben da noch Redebedarf, dann muss man auch reden – schade, dass es manchmal auf den letzten Metern passiert. Und einzelne Entscheidungen oder Vorlagen zurückzunehmen war gut, weil es um die Sache ging.

Was haben Sie in der Verwaltung geändert?

Ich habe regelmäßige Dienstberatungen mit den Fachbereichsleitern eingeführt. Und das Gesundheitsmanagement ist ausgebaut worden. Hier habe ich auch sehr gut mit dem Personalrat zusammengearbeitet. Es ist wichtig, dass das Arbeitsklima stimmt. Und wir haben die Digitalisierung vorangetrieben. Für das Eigenmarketing ist die Stadt jetzt auf Instagram und Facebook, und seit 2021 haben wir bei uns E-Post eingeführt. Perleberg hat jetzt sogar einen Co-Working-Space. Unser Sitzungsdienst ist komplett digital und die Stadtverordneten sind mit I-Pads ausgestattet. Und in der Stadtverwaltung gibt es ein elektronisches Arbeitszeiterfassungssystem für die Mitarbeiter.

Wie hat sich die Bürgerbeteiligung entwickelt?

Es ist insgesamt besser geworden. Das ging 2015 los mit dem Projekt „Zukunftsstadt 2030“ gemeinsam mit der Stadt Wittenberge. Bei der Sanierung des Hagens gab es eine große Befragung zur Gestaltung des Spielplatzes. 2021 begann dann das Projekt „Meine Stadt der Zukunft“, und jetzt gibt es die Bürgerbeteiligung zum geplanten Bikepark. Da würde ich mir von den Jugendlichen aber noch mehr Beteiligung wünschen. Überhaupt sollten alle Bürger die Möglichkeit zur Beteiligung nutzen.

