Perleberg

Eine 250 Kilogramm schwere amerikanische Fliegerbombe muss an diesem Donnerstag in der Nähe des Perleberger Flugplatzes gesprengt werden. Das sorgt für umfangreiche Sperrungen im Umkreis von 1000 Metern, Umleitungen und so auch für ein hohes Verkehrsaufkommen in der Stadt. Vorab waren drei Anomalien im Boden untersucht worden, wobei sich bei einer am Mittwoch der Bombenverdacht bestätigt hat. Die Bombe befindet sich in 2,5 Meter Tiefe.

Nach Angaben der Stadt Perleberg plant der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburg (KMBD) ab 9 Uhr die Fliegerbombe zu entschärfen und zu sprengen. Die genaue Dauer der Sperrung ist noch unklar und richtet sich nach der erfolgreichen Entschärfung.

Betroffen ist auch der Zugverkehr zwischen Perleberg und Wittenberge

Rund um die Einsatzstelle gibt es Sperrbereiche für die Zeit der Räumung. Ordnungskräfte der Polizei, der Feuerwehr und der Stadt Perleberg werden diese Bereiche ab 9 Uhr kontrollieren und dafür sorgen, dass alle unbefugten Personen sie verlassen.

Von Einschränkungen und Sperrungen betroffen sind die neue und alte Bundesstraße 189, der Geh- und Radweg von Perleberg nach Weisen sowie die Bahnstrecke zwischen Perleberg und Wittenberge. Die Bahn hat für Donnerstag einen Schienenersatzverkehr eingerichtet. Busse werden ebenfalls während der Sperrung umgeleitet.

B 189: Zwischen Weisen und Perleberg geht gar nichts.

Die Bundesstraße 189 neu wird zwischen Weisen sowie der Auf- und Abfahrt auf die B 5 bei Perleberg in beide Fahrtrichtungen für den Verkehr gesperrt, ebenfalls die Auf- und Abfahrt am Eichhölzer Weg. Die Auffahrt an der B 5 in Richtung Pritzwalk ist davon nicht betroffen.

Die alte B 189 und der Geh- und Radweg werden zwischen den letzten Häusern in Weisen und dem Eichhölzer Weg voll gesperrt.

Umleitung über Breese, Kuhblank und mitten durch Perleberg

Die Umleitung zwischen Wittenberge und Perleberg wird ausgeschildert und führt von der B 189 neu über den Kreisverkehr Weisen Richtung Breese, Kuhblank, und Forsthaus Jackel bis nach Perleberg. In Perleberg wird der Verkehr über Wilsnacker Straße und Pritzwalker Straße in Richtung Spiegelhagen zur Auf- und Abfahrt der B 189 geführt. Diese Umleitungsstrecke gilt für beide Fahrtrichtungen.

Die Landesstraße 12 von Perleberg nach Sükow ist nicht betroffen und kann befahren werden.

Wegen des deutlich erhöhten Verkehrsaufkommens in Perleberg werden alle Parkmöglichkeiten in der Pritzwalker Straße eingeschränkt, dort ist dann nur kurzzeitiges Halten gestattet.

Bei Fragen zur Verkehrsführung kann man sich unter der Telefonnummer 03876/ 78 13 44 oder per E-Mail an verkehr@stadt-perleberg.de an die Stadt wenden. Bei Fragen zum Busverkehr gibt die Arbeitsgemeinschaft Prignitzbus unter der Telefonnummer 03876/78 99 40 Auskunft.

Aktuelle Informationen zur Bahnverbindung des Prignitz-Express nach Wittenberge sind auf der Internetseite https://www.bahn.de/service/fahrplaene/aktuell abrufbar.

Von Bernd Atzenroth