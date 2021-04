Perleberg: Baustopp im Nicolai-Viertel wegen archäologischen Funden

Perleberg

Bauverzögerungen im Perleberger Nicolai-Viertel: Wieder einmal hat es archäologische Funde gegeben, wie Bürgermeisterin Annett Jura in der Perleberger Stadtverordnetenversammlung erklärt hatte. Das sorgt jetzt für eine Bauunterbrechung und eine Bauverzögerung von etwa zwei Wochen.

In der Kirchgasse – der kleinen Gasse zwischen den beiden Altbauhäuserreihen – waren bei den derzeit anstehenden Arbeiten unter der Kanaltrasse Reste von alten Gräbern, Särge und Knochen, gefunden worden. „Sie werden gerade kartiert“, erklärte die Bürgermeisterin.

Gordon Thalmann von der Unteren Denkmalbehörde beim Landkreis Prignitz bestätigt das. „Vergangene Woche gab es eine Stillstandsanzeige aufgrund der Befundlage“, erklärte er auf MAZ-Anfrage. Dies sei aber nichts Besonderes und gehöre zum alltäglichen Arbeiten dazu. „Diese Woche wird es noch einmal zu Verzögerungen kommen, dann könnte die archäologische Begleitung durch die Untere Denkmalbehörde bald durch sein“, ließ er verlauten.

„Also nichts Aufregendes, ganz normales Arbeiten mit den Baufirmen“, findet Gordon Thalmann. Doch Verständnis für eine Verlängerung der Bauzeit ist offenbar nicht bei jedem Bürger gleich ausgeprägt. Der Stadtverordnete Fred Fischer (Perleberger Stadtwächter/Freie Wähler) schlug daher in der Versammlung vor, die neuen Funde in einer Vitrine auszustellen. „Dann ist das Verständnis da, warum es so lange dauert“, glaubt er.

Und es wird noch dauern. Nach Angaben des städtischen Bauamtsleiters Hagen Boddin ist damit zu rechnen, dass die Gesamtmaßnahme noch gut drei Monate Bauzeit benötigen wird. Er schätze den Abschlusszeitpunkt für die Arbeiten „vorsichtig auf Ende Juli“.

Seit dem 4. November 2019 läuft der Ausbau der Straßen und Wege in Perlebergs ältestem Altstadtviertel bereits. Von Beginn an war klar, dass man mit umfangreichen archäologischen Funden rechnen musste. Boddin tut dies auch weiterhin. „Es fehlt zur Fertigstellung noch die Kirchgasse und die grüne Mitte, die Freifläche“, erklärt er. Letztere solle eine gewisse Aufenthaltsqualität erhalten. Außerdem sind noch an einem kleinen Stichweg zum Mühlenkanal Kanalisation und Oberfläche zu erneuern.

Dass sich rund um die ehemalige Kirche Sankt Nicolai auch ein Friedhof befand, hatten die Archäologen bereits mehrfach nachgewiesen. Unter anderem legten sie die Skelette junger Frauen frei, die mutmaßlich bei der Geburt starben und gemeinsam mit den Kindern bestattet wurden. Im vergangenen Jahr wurden in der St.-Nicolai-Kirchstraße auch zwei große Sammelgräber mit mehr als 40 Toten freigelegt, wo offenbar in großer Eile Pestopfer bestattet worden waren.

Alle Funde werden nach ihrer Kartierung einfach zugeschüttet. Das gilt nicht nur für die freigelegten Gräberfelder: Wo sich die grüne Mitte dereinst befinden soll, kann man derzeit auf dem St.-Nicolai-Kirchplatz den Grundriss der Kirche nachvollziehen, die hier dereinst stand und im 18. Jahrhundert abgebaut worden war. Die freigelegten Fundamente werden dokumentiert. Doch selbst hierfür gilt: „Wir verfüllen alles, es bleibt aber alles im Untergrund erhalten.“

Der Stadtverordnete Stefan Kunzemann (Grüne) hatte diese Vorgehensweise in der Stadtverordnetenversammlung kritisiert. Er findet, dass ausgerechnet das schöne Perleberg mit seinem historischen Altstadtkern „baukulturell unterentwickelt“ sei. Sprich: Er würde sich im Nicolai-Viertel mehr Bewusstmachen für die historische Bedeutung wünschen.

Immerhin: In die Oberfläche mit Pflanzungen sollen die Fundamente und der Grundriss aufgenommen werden.

Von Bernd Atzenroth