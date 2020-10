Zur Perleberger Kneipennacht wollte eine junge Frau mit ihrer Freundin ausgiebig feiern. Sie zog durch die Lokalitäten und blieb schließlich in der „Blue Bar“ hängen. Dort hatte die junge Frau ihr Portemonnaie das letzte Mal in der Hand. Später war es weg. Die Frau erstattete Anzeige. Knapp dreieinhalb Jahre später erst wurde der Vorfall vom 1. Mai 2017 vor dem Perleberger Amtsgericht verhandelt. Alle Beteiligten erschienen – bis auf die Geschädigte.

Ihre Geldbörse fanden Polizisten bereits am 26. Mai 2017 in der Wohnung des angeklagten 40 Jahre alten Perlebergers. Ein Zufall, wie die 31-jährige Polizeibeamtin dem Vorsitzenden Richter Karsten Sprigode schilderte. Eigentlich hatten die Beamten nämlich Hinweise darauf, dass sich beim Angeklagten Betäubungsmittel befinden.

Rauschgift hätten die Polizisten beim Langzeitarbeitslosen nicht gefunden, dafür aber eine Geldbörse. In der befand sich zwar kein Geld mehr, aber dafür ein Personalausweis mit den Personalien derjenigen, die die Geldbörse seit der Perleberger Kneipennacht als gestohlen gemeldet hatte.

Es war nicht sonderlich versteckt

„Es war nicht sonderlich versteckt, sondern lag direkt auf dem Wohnzimmertisch und auf einer Platte darunter“, beschrieb die Kommissarin die Situation, in der der Zufallsfund auftauchte. Schon damals beteuerte der Angeklagte seine Unschuld und betonte, er habe das Portemonnaie lediglich nahe des Jugendzentrums auf einer Holzbank gefunden.

In der Nacht, als andere feiernd durch die Kneipen tingelten, führte er mitten in der Nacht seinen Hund Gassi. Unangeleint. Als der Mann seinem Vierbeiner hinterher sprintete, um ihm beim Jugendzentrum wieder anzuleinen, sei ihm die Geldbörse ins Auge gefallen. „Sie lag schon offen da“, schilderte der 40-Jährige. Bargeld war bereits zu diesem Zeitpunkt nicht enthalten. Der Personalausweis fiel ihm nach eigenen Aussagen aber auf.

„Ich wollte das Portemonnaie zur Polizei bringen, aber das habe ich dann vergessen“, erzählte der Perleberger mit spürbar einsichtig. In seiner winzigen und zugestellten Wohnung sei die Geldbörse aber irgendwann „untergegangen“, sodass er buchstäblich den Wald vor lauter Bäumen nicht sah. Nicht nur Richter Karsten Sprigode, auch die Staatsanwältin schenkten den flüssig formulierten Ausführungen Glauben.

Handtasche war kurze Zeit unbeaufsichtigt

Hinzu kam das, was die Geschädigte einst bei der Polizei aussagte. Dort wurden ihr Lichtbilder vom Angeklagten als vermeintlichem Täter gezeigt. Sie erkannte ihn jedoch nicht als Dieb. In der Blue Bar habe sie sich mit ihrem Ex-Freund unterhalten. Ihre verschlossene Handtasche mit dem Portemonnaie habe derweil auf dem Boden gestanden, sagte die Zeugin bei der Polizei vor über drei Jahren aus.

Allerdings räumte sie schon damals ein, dass es in der Bar eine Zeit gegeben hat, in der ihre Tasche mit Geldbörse drin unbeaufsichtigt war. Der potenzielle Täter könnte diese Situation genutzt haben. Der Angeklagte dagegen beteuerte, nicht an der Kneipennacht dabei gewesen zu sein, noch sich in der Bar aufgehalten zu haben.

Wie die Geldbörse schließlich ohne die 40 Euro Bargeld auf der Holzbank beim Jugendzentrum landete, konnte vor dem Amtsgericht nicht geklärt, allenfalls vermutet werden. „Womöglich hatte es der Täter nur aufs Bargeld abgesehen und das Portemonnaie dann weggeworfen“, so Richter Sprigode. Dieser Auffassung folgten neben der Staatsanwältin auch der Anwalt des Angeklagten. Letzterer hob die Widersprüchlichkeit des vermeintlichen Täterhandelns noch einmal hervor: „Diebe nehmen das Portemonnaie nicht mit nach Hause“, so der Verteidiger.

Da sich während der Verhandlung bereits herauskristallisierte, dass es an belastenden Indizien fehlte, war nur ein Urteil möglich: ein Freispruch.

