Perleberg: Betrug sollte mit illegalem Glücksspiel vertuscht werden

Einem 47 Jahre alten Mann wurde Internetbetrug vorgeworfen. Seine Strafe in Höhe von 900 Euro wollte er nicht zahlen. Mit seiner Unschuldsbeteuerung kam er vor dem Perleberger Amtsgericht allerdings auch nicht weiter.

Mann sah nicht ein, seine Strafe zu zahlen

Im Mai 2020 wurde ein Mann aus einem kleinen Dorf im Perleberger Umland von Gericht dazu verdonnert, 900 Euro Strafe für einen Betrug zu zahlen. Das schriftliche Urteil war zwar bei dem Angeklagten angekommen – die Einsicht zum Zahlen jedoch nicht.

Denn er habe am 23. April 2019 keinen Mann aus Bonn um insgesamt 2076 Euro betrogen. Gut eine halbe Stunde versicherte der gebürtige Pritzwalker nun auch bei seiner Einspruchsverhandlung vor dem Perleberger Amtsgericht, dass er über das Internetverkaufsplattform eBay Kleinanzeigen keine Marken-Langhalsschleifmaschinen angepriesen habe.

„Jemand hat mein Konto gehackt“

Die Vermutung des potenziellen Betrügers: „Jemand hat mein Konto gehackt“, erklärte er dem Vorsitzenden Richter Karsten Sprigode. Den letzten Zugriff auf sein Verkaufskonto soll er Monate vor der Tat gehabt haben. Ob sein Konto gehackt wurde, konnten die Ermittlungen nicht zu 100 Prozent klären. Allerdings wurde festgestellt, dass die Inserate für zwei Schleifmaschine à 1221 Euro und einmal von 855 Euro von seiner Internetadresse hineingestellt worden.

Das Einzige, was der Angeklagte einräumte, war der überwiesene Geldbetrag von mehr als 2000 Euro, den der Geschädigte aufs Konto des Prignitzers überwies und der ohnehin durch die Bankunterlagen von mehrfacher Seite dokumentiert wurde. Für den 47-Jährigen kein Grund, von seinen Unschuldsbeteuerungen abzuweichen.

Beteiligung am illegalen Glücksspiel eingeräumt

Die eingegangene Summe bemerkte der Beschuldigte zeitnah, hob die Summe ab und gab sie mit vollen Händen aus. „Ich habe zu dieser Zeit bei Online-Casinos gespielt und dachte, der Beitrag ist von denen“, erregte der Mann beim Karsten Sprigode besondere Aufmerksamkeit.

Denn die Spiele, die der Prignitzer spielte, seien für jeden illegal, der seinen dauerhaften Wohnsitz nicht in Schleswig-Holstein habe. Um sich vom Betrug zu entlasten, räumte der Mann lieber ein, sich an illegalem Glücksspiel zu beteiligen. „Sie tauschen gerade eine Straftat gegen die andere aus“, warnte ihn Sprigode, sich nicht noch in mehr Lügen zu verstricken.

Richter bewog den Angeklagten, seinen Einspruch zurückzuziehen

Dass das Geld angeblich nicht aus einem Gewinn stammte, will der Angeklagte erst eine Woche nach der Überweisung registriert haben, als ihm der Verwendungszweck auffiel. Und auch dann bemühte er sich nicht, das zu Unrecht erhaltene Geld an den Geschädigten zurückzuzahlen. Dieses Verhalten rückte die Aussage des Mannes vor dem Richter in ein noch unglaubwürdigeres Licht.

Dass der Angeklagte letztlich seinen Einspruch zurückzog, war den eindringlichen Richterworten geschuldet. Bei der Schadenshöhe, so Sprigode, könne seine Geldstrafe auch leicht doppelt so hoch ausfallen. Das und schließlich die Gewissheit, bei Arbeitgebern mit 900 Euro noch nicht als „vorbestraft“ zu gelten, ließen eine spürbare Erleichterung bei dem Angeklagten eintreten.

