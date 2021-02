Perleberg: Bischof Stäblein predigt in Jacobikirche

Perleberg

Zum Auftakt der neuen Gottesdienstreihe des evangelischen Kirchenkreises Prignitz mit dem Titel „Passion in Zeiten der Pandemie“ hielt am Sonntag der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Christian Stäblein, in der Perleberger Jacobikirche die Predigt. Das verfolgten an Ort und Stelle coronagerecht etwa 100 Menschen mit. Alle trugen Masken und saßen in gebührendem Abstand zueinander, und jede zweite Sitzreihe war gesperrt.

Alle Teilnehmer hatten sich zuvor angemeldet. Wer wollte, konnte die Predigt auf Facebook verfolgen, was auch ein paar Menschen taten.

Die Engel in der Corona-Krise

„Invokavit – Zeit der Versuchung“ lautete das Thema, dem sich der Bischof in seiner Ansprache widmete. Er setzte sich darin mit der Rolle von Kirche und Christentum in Zeiten der Corona-Pandemie auseinander. Der Bischof stieg mit einem Zitat aus einem Gedicht von Rudolf Otto Wiemer ein, nach dem im von Corona hart getroffenen thüringischen Ort Friedrichroda ein Weg benannt ist: „Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, die Engel“, hatte dieser geschrieben, und der Bischof erinnerte an die vielen weiblichen Engel, der sich derzeit mit Hingabe um Corona-Kranke kümmern.

Durchblicken ließ er seine kritische Einstellung gegenüber Corona-Leugnern, die mitunter auch Christus für ihre Haltung anführen – eine Haltung, die er als Versuchung beschrieb, der man – vereinfacht wiedergegeben – widerstehen sollte.

Am kommenden Sonntag predigt Kristóf Bálint

Für die wunderbare musikalische Begleitung sorgten per Gesang Birgit Bockler und an der Orgel Jannes Wendt.

Bereits am kommenden Sonntag, 28. Februar, um 10 Uhr findet die Reihe ihre Fortsetzung. Dann wird in der Bad Wilsnacker Wunderblutkirche der neue Generalsuperintendent Kristóf Bálint predigen, und zwar zum ersten Mal in neuern Funktion in der Prignitz. Thema wird dann „Reminiszere – Zeit der Erinnerung“ sein.

Vier weitere Gottesdienste sind in der Reihe geplant

Weitere Termine: Sonntag, 7. März, 10.30 Uhr, | Stadtkirche Wittenberge: „Okuli – Zeit der Aufmerksamkeit“. Im Interview: Chefarzt Henning Meinhold.

Sonntag, 14. März, 10.30 Uhr: Nikolaikirche Pritzwalk: „Lätare – Zeit der Freude“. Pröpstin Christina-Maria Bammel predigt.

Sonntag, 21. März, 10.30 Uhr, Jacobikirche Perleberg: „Judika – Zeit der Gerechtigkeit“. Die Predigt hält Bärbel Fünfsinn, Musikerin und Theologin.

Sonntag, 28. März, 10.30 Uhr, Marienkirche Kyritz: „Palmarum – Zeit der Auseinandersetzung“. Die Predigt hält Superintendentin Eva-Maria Menard.

Von Bernd Atzenroth