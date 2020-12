Perleberg - Perleberg: Bratwurst to go in der Wichtelgasse 7

Roy Hartung, Chef der Vormark Kochkultur in Quitzow, hatte eine Idee, die sehr gut ankommt: die leerstehende Bluebar in Perleberg wurde jetzt zur Wichtelgasse 7. Hier gibt es ausschließlich regionale Produkte zum Mitnehmen.