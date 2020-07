Perleberg

Eine 77-jährige Perlebergerin hat am Mittwoch eine Anzeige gegen Unbekannt bei der Polizei erstattet. Anlass: In der Vergangenheit kamen mehrere Briefe selbst Einschreiben, die mit Gutscheinen oder kleinen Geldbeträgen bestückt waren, nicht bei den Adressaten an.

Selbst eine Nachverfolgung bei der Post scheiterte. Nach dem Langfinger sucht nun die Kripo. Die Polizei möchte darauf aufmerksam machen, dass lediglich der versicherte Versand der Post zum Verschicken von Bargeld geeignet ist.

Von MAZ-online