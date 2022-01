Perleberg

Die große graue Betonfläche und bislang kaum genutzte Rasenfläche ringsum des CJD Prignitz in der Reetzer Straße in Perleberg soll weichen. „Wir wollen die Fläche zwischen den vorhandenen Gebäuden zum Leben erwecken und damit Netzwerke ausbauen“, sagt die Angebotsleiterin Petra Maaß. Sie stellte das Projekt des Nachbarschaftsgartens den Mitgliedern des Sozialausschusses vor.

200.000 Euro soll Nachbarschaftsgarten kosten

Das Konzept steht. Die Initiatoren des CJD wollen in den kommenden Wochen bis zu 200.000 Euro dafür in die Hand nehmen. Das Angebot unter dem Motto „gemeinsam und einsam“ soll generationsübergreifend, aber auch spezifisch werden. „Derzeit sind wir dabei, das dafür benötigte Geld zu generieren“, sagt CJD-Fachbereichsleiter Jörg Stricker. Dieses stamme sowohl von bundesweiten Stiftungen als auch von Privatpersonen. Bis zum Frühjahr soll die Finanzierung stehen.

Petra Maaß, Angebotsleiterin beim CJD Prignitz in Perleberg. Quelle: Stephanie Fedders

Nach den Plänen des CJD könnte schon in wenigen Wochen der erste Spatenstich erfolgen. Es ist angedacht, den Nachbarschaftsgarten noch in diesem Jahr zu eröffnen. „Im Herbst wollen wir zu diesem Anlass ein Stadtteilfest feiern“, kündigt Petra Maaß an. Den Verantwortlichen ist es dabei wichtig, einen offenen Charakter zu schaffen – den Garten für alle Menschen zugänglich zu machen. So sollen zum Beispiel auch die Zäune zum benachbarten Supermarkt weichen.

Materialien aus nachhaltigen Rohstoffen

Eine große Rolle spielt auch die Nachhaltigkeit. „Verbaut werden sollen nur Naturmaterialien. Darauf legen wir großen Wert“, sagt Jörg Stricker. Dafür sei eine Firma mit reichlich Erfahrung beauftragt, die auch schon Anlagen im Schweriner Zoo fertigte. Zuletzt hat das CJD Prignitz einen großen Spielplatz in Garz errichtet, der Außenstelle der Christophorusschule Hoppenrade.

Rund 70.000 Euro hatten dort die vielen neuen Spielgeräte rund ums alte Gutshaus gekostet. Entstanden waren Schaukeln, ein Kletterturm und Wipptiere, die von den Kindern aus dem ganzen Dorf erobert werden können. Auch dort hatten zwei Stiftungen hohe Geldsummen zur Verfügung gestellt. Ähnlich ist das nun auch auf dem CJD-Gelände in Perleberg geplant, wenn auch um einige Nummern größer.

Spielplatz für Kinder und Sport für Erwachsene

Der neue Nachbarschaftsgarten soll unter anderem zum Spielen, Entspannen, Sporttreiben, Verweilen und Gemeinschaftserleben einladen, worin das gesamte Quartier involviert werden soll. In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich unter anderem auch ein Seniorenheim, das mit einbezogen werden könnte. „Dazu stehen wir bereits in Kontakt“, sagt Jörg Stricker.

Der Spielplatz in Garz. Quelle: Stephanie Fedders

Entstehen soll unter anderem ein Spielschiff zum Klettern – umgeben von Oasen, Sandkisten, einer Matschanlage und einem Bolzplatz. Aber auch Erwachsene – mit und ohne Behinderung – werden mit einer Outdooranlage für Bewegung und Sport nicht zu kurz kommen, kündigen die Initiatoren an. Daneben wird es einige Grünanlagen und mehrere Sitzgelegenheiten geben.

Garten soll Perleberger zusammenführen

„Mit dem Nachbarschaftsgarten wollen wir Kontakte knüpfen, Menschen zusammenführen und mit den Perlebergern gemeinsam das Quartier gestalten“, so Petra Maaß. Dieses Projekt sei aber erst eines von vielen, die in den kommenden Monaten und Jahren folgen sollen. Geplant ist unter anderem auch, das gesamte CJD-Gebäude in Perleberg barrierefrei zu gestalten. Ein weiteres großes Vorhaben ist die Ferienbetreuung von geistig behinderten Kindern, das am CJD-Standort in Perleberg demnächst möglich sein soll.

Wer die Projekte des CJD Perleberg oder anderen Standorten in der Prignitz unterstützen möchte, kann sich an Angebotsleiterin Petra Maaß per E-Mail an petra.maass@cjd.de oder unter der Telefonnummer 03876/7834501 wenden. Es werden fortlaufend Sponsoren gesucht.

Von Marcus J. Pfeiffer