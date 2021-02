Perleberg: Corona wirkt sich kaum auf Finanzen aus – noch

Perleberg

Beratungen über das Thema Haushalt wirken in diesen Zeiten in gewisser Weise wie die Ruhe vor dem Sturm. Das liegt daran, dass es bislang noch nicht die Einschnitte gegeben hat, die man aufgrund der Auswirkungen der Corona-Krise vielleicht schon hätte erwarten können – dass aber auch jeder weiß, dass sie kommen werden.

Jahresabschluss für 2018 beschlossen

So ist es auch in Perleberg, und so verlief die jüngste Sitzung des Finanzausschusses auch eher unspektakulär. „Nichts Besonderes“, vermeldet denn auch Stadtkämmerin Ute Reinecke aus der Sitzung.

Der Ausschuss beschloss den Jahresabschluss für 2018 und bekam einen Ausblick auf die bevorstehenden Jahresabschlüsse für die Jahre 2019 und 2020. Auch wenn das vergangene Jahr bereits zum größten Teil von der Corona-Krise geprägt war, so profitieren die städtischen Haushalter noch von positiven Effekten aus den Jahren 2018 und 2019.

Viel Ungewissheit bei der weiteren Entwicklung der Finanzlage

Und so dürfte selbst der Jahresabschluss 2020 noch längst nicht von drastischen Einschnitten geprägt sein. Doch es gibt natürlich noch viel Ungewissheit, da noch keiner weiß, wie lange der jetzige Lockdown läuft und wie sich Krise weiter entwickelt.

„Wir werden sehen, wie unsere Unternehmen das dann wegstecken“, sagt Ute Reinecke, die eins aber wohl weiß: „Das bittere Ende wird ab 2022 kommen, vielleicht schon in diesem Jahr ab September.“

Händlern werden auf FDP-Antrag Sondernutzungsgebühren erlassen

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Einzelhandel waren der Grund für gleich zwei weitere Beschlussvorlagen, mit denen sich Finanzausschussjetzt befasste.

So stimmte der Ausschuss dem Ansinnen der FDP zu, Einzelhändler bis Ende 2022 von Sondergebühren für das Aufstellen von Tischen und Stühlen an öffentlichen Straßen zu befreien.

SPD-Antrag soll mit Maßnahmen unterlegt werden

Von der Tagesordnung genommen wurde hingegen ein Antrag der SPD zur Unterstützung der Innenstadt – die SPD befürchtet, dass aufgrund von Corona die Situation der Innenstadthändler noch schwieriger wird, zumal der Online-Handel boomt. Die SPD will, dass die Händler finanziell unterstützt und neue Konzepte entwickelt werden.

Grund für die Vertagung ist laut Ute Reinecke: „Wir wollen den Antrag gleich mit Maßnahmen unterlegen“, sagt sie. Bürgermeisterin Annett Jura habe mit der City-Initiative Perleberg und mit dem Technologiezentrum Prignitz (TGZ) einen Maßnahmekatalog erarbeitet. Im Hauptausschuss soll der Antrag in der kommenden Woche wieder Thema sein.

Von Bernd Atzenroth