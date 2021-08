Perleberg

Das Dokumentationszentrum DDR-Geschichtsmuseum in Perleberg erinnert an den Mauerbau vor 60 Jahren in Berlin.

Besucher können nicht nur die drei Mauerteile vor dem Museum besichtigen, sondern sich auch eine gute Animation über den Mauerbau und die Grenzanlagen der DDR anschauen.

Darüber hinaus gibt es im Museum Zeitdokumente und Bilder darüber, was sich in den Tagen nach der Abriegelung in Berlin ereignete. Der Mauerbau begann dort am 13. August 1961.

Das Museum ist donnerstags und freitags von 10 bis 13 Uhr und samstags von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Es befindet sich in der Feldstraße 98a in Perleberg.

