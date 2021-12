Perleberg

Die Abstimmung über den dritten Bürgerhaushalt der Stadt Perleberg für das kommende Haushaltsjahr ist vor wenigen Tagen zu Ende gegangen. Einen Monat lang hatten alle Perleberger ab zwölf Jahren die Möglichkeit, über insgesamt 25 Projektvorschläge abzustimmen. Nun stehen die Ergebnisse fest, worüber Bürgermeisterin Annett Jura am Donnerstagabend die Stadtverordneten auf deren letzter Sitzung in diesem Jahr informierte. Der MAZ lagen die Ergebnisse bereits vorab vor.

Bürgerhaushalt Perleberg mit neuem Rekord

Von den insgesamt 10 .974 Wahlberechtigten der Stadt inklusive ihrer Ortsteile nutzten 499 die Möglichkeit, vom 6. November bis 3. Dezember ihre Stimmen abzugeben – so viele wie nie zuvor. Jeder Wähler konnte bis zu drei Kreuze auf dem Wahlzettel machen – aufgeteilt auf ein, zwei oder drei Projekte. Mit einem Gesamtbudget in Höhe von 50.000 Euro können die ersten zehn gewählten Projekte nun umgesetzt werden.

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf dem ersten Platz landete der Projektvorschlag „Spielgeräte für einen Spielplatz in Spiegelhagen“ mit 279 Stimmen, gefolgt von einer Toilette in Quitzow (134 Stimmen) und einer Ausstattung für die Auffangstation für Tiere in Not (121).

Auf den weiteren Plätzen und ebenfalls in die Umsetzung gehen können ein Beachvolleyball-Feld in Perleberg (113 Stimmen), ein Outdoorkino für Groß Buchholz (93), eine Verschönerung des zweiten Fahrgastunterstands in Düpow (71), das Gießen einer Friedhofsglocke in Rosenhagen (65), die Teilmodernisierung des Vereinshauses in Lübzow in Form einer Fußbodenbeschichtung (60), einen Tag der offenen Tür bei der Freiwilligen Feuerwehr Perleberg (59) sowie ein Dorfgemeinschaftsraum für den Ortsteil Dergenthin (55).

Lesen Sie auch:

Die Einreicher der vielen verschiedenen Projektvorschläge bekommen nun von der Stadtverwaltung Bescheid, ob ihr Projekt ausreichend Stimmen erhalten hat und in die Umsetzung gegen kann. Im Anschluss würde die Planung dieser zehn Projekte beginnen. Ausgaben können jedoch erst getätigt werden, sobald die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 von den Stadtverordneten rechtskräftig beschlossen worden ist, teilte die Stadtverwaltung mit.

In den zurückliegenden Wochen und Monaten wurden nach und nach die Projekte aus dem ersten Bürgerhaushalt der Stadt fertiggestellt, die MAZ berichtete. Bis dahin ist es zeitlich nämlich ein längerer Weg.

15 Projekte werden nicht umgesetzt

Nicht umgesetzt werden können folglich alle weiteren 15 eingereichten Projektvorschläge, die aber beim nächsten Bürgerhaushalt erneut eingereicht werden können, um eine zweite Chance zu bekommen.

Dazu zählen unter anderem der Rodelberg in Dergenthin, der mit 52 Stimmen nur knapp hinter der Grenze auf Platz elf landete. Dahinter sind Sitzmöglichkeiten am Spielplatz in Quitzow (40 Stimmen), eine Nestschaukel für den Spielplatz in Rosenhagen (24 Stimmen) sowie ein Feuerwerk zum Jahreswechsel 2022/23 (15 Stimmen) gelandet.

Von Marcus J. Pfeiffer