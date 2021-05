Der Perleberger Senf wird nun auch wieder in der Stadt produziert, die er in seinem Namen trägt. Eine Senfspezialitäten-Gesellschaft stellt ihn in der Wittenberger Straße 5 her und hat große Pläne für die Vermarktung. Dazu gehört eine geführte Kahnfahrt auf der Stepenitz, die in eine Bockwurst- und Senf-Verkostung mündet.