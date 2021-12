Nach mehreren Monaten Bauzeit und trotz der Klage der Stadt Perleberg konnte Inhaberin Simone Misigaiski jetzt den neuen Edeka-Markt an der August-Bebel-Straße eröffnen. Am Mittwoch um 8 Uhr strömten die ersten Kunden hinein.

Der neue Edeka-Markt an der August-Bebel-Straße in Perleberg bietet auch regionale Produkte aus der Prignitz an. Quelle: Stephanie Fedders