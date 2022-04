Groß Gottschow

Damit hatte der Mann nicht gerechnet: Die schöne Blonde aus dem WhatsApp-Chat entlarvte sich als Privatermittlerin, gerade als er ihr zwei Kanister mit Diesel geben wollte, die er mit einer gestohlenen Tankkarte bei der Unternehmensgruppe Osters & Voß abgezweigt hatte.

Doch tatsächlich tappte dabei der Mann, einer der drei Täter, die das Unternehmen in den vergangenen Monaten um eine fünfstellige Summe betrogen hatten, in eine klassische Honigfalle, die ihm die Detektive der Perleberger Agentur Incognito gestellt hatten.

Auch die anderen beiden Täter konnten im Anschluss von den Perleberger Ermittlern dingfest gemacht werden.

Das Trio hatte den Diesel auch weiterverkauft – für einen Euro pro Liter, was im Moment ein ziemlich attraktives Angebot ist angesichts der drastischen Preissteigerungen an der Zapfsäule.

„Beziehung im Schnelldurchgang“ zwischen Detektivin und Täter

Detektivin Michele Lorenz war mit dem Mann im Chat eine „Beziehung im Schnelldurchgang“ eingegangen, wie ihr Kollege Hagen Stamm am Mittwoch erklärte. Durch eine scheinbar fehlgeleitete Chatnachricht nahm die Detektivin Kontakt auf und brachte den Täter sehr schnell dazu, ihr Bilder zu schicken – zuerst Porträtfotos, dann Bilder aus der Badewanne und schließlich als besondere Steigerung ein Foto von seinem besten Stück.

So sah der Täter Detektivin Michele Lorenz im Internet. Quelle: privat

Natürlich konnte er ihr Hilfe versprechen, weil ja das Tanken so teuer geworden ist, und schließlich schnell ein Treffen vereinbaren, bei dem er dann aufflog.

Über die Firma Osters & Voß Die Osters & Voß GmbH ist ein seit über 30 Jahren im Nordwesten Brandenburgs ansässiges landwirtschaftliches und technisches Lohnunternehmen. Für Landwirtschaftsbetriebe und Biogasanlagen bietet die Firma die gesamte Palette an landwirtschaftlichen Dienstleistungen an. Ein weiteres Tätigkeitsfeld ist die Verwertung von Klärschlämmen für Kommunen im gesamten Bundesgebiet.

Filiale im Oderland: Ungereimtheiten in der Monatsabrechnung machten auf den Betrug aufmerksam

So nahm doch ein ziemlich turbulentes Ende, was zunächst mit Ungereimtheiten in der Dezember-Abrechnung des Unternehmens begonnen hatte. Denn dem Niederlassungsleiter und den Mitarbeitern im Controlling in der Firmenfiliale im Oderland war da zum ersten Mal aufgefallen, dass mit einer Tankkarte getankt worden war „in einer Region und zu einer Zeit, in der wir eigentlich gar nicht unterwegs waren“.

Man muss dazu wissen: Sofern die Mitarbeiter mit den Fahrzeugen nicht die firmeneigenen Möglichkeiten nutzen können, um die Fahrzeuge zu betanken, können sie dies mittels der Tankkarte auch außerhalb tun. Die Fahrzeuge der Firma sind dafür ausgerüstet.

Groß Gottschow: Geschäftsleitung war sensibilisiert und sperrte Tankkarten

Die betreffende Tankkarte wurde von der Firma gesperrt. Doch im Januar gab es zwei weitere zweifelhafte Abrechnungen, jeweils erneut von der Filiale im Oderland. „Daraufhin hat der dortige Betrieb alle Karten eingesammelt“, berichtete die Geschäftsleitung.

„Wir waren nun sensibilisiert und überprüften alle Tankungen sofort“, teilte die Prokuristin mit. Man nutzte die Möglichkeit beim Tankkarten-Anbieter, täglich ins System hineinzuschauen. Nach der vierten Karten, die missbräuchlich benutzt wurde, wurden zunächst alle Karten gesperrt.

Dann kümmerte sich die Firma bei allen Tankstellen, wo die Karten benutzt worden waren, um Bildmaterial und erstattete gleichzeitig Anzeige.

Als der Dieselklau weiterging, traten die Perleberger Detektive auf den Plan

Doch der Dieselklau ging auch nach Sperrung der Karten weiter – nunmehr auf der betriebseigenen Tankstelle in der betreffenden Filiale.

„Da haben wir uns nicht mehr zu helfen gewusst“, erinnert sich die Prokuristin. Oder eben doch: Denn sie rief eines Sonntags bei der Perleberger Agentur Incognito an und Hagen Stamm kam samt eines weiteren Mitarbeiters gleich am nächsten Morgen bei Osters & Voß vorbei.

Und nun nahmen die Dinge ihren Lauf: Auf Anraten der Privatermittler wurde dem Treibstoff bei allen Betriebstankstellen eine sogenannte Diesel-DNA beigemischt, durch die die Herkunft gestohlenen Diesels eindeutig nachzuweisen ist. Ein kluger Rat, denn die Tankungen gingen an den eigenen Tankstellen weiter, welche zwischenzeitlich aber auch schon mit einem Kamerasystem ausgestattet wurden.

Osters & Voß leisten gute Vorarbeit für Perleberger Privatermittler

Für ihre Arbeit finden die Detektive selten gute Voraussetzungen vor. „Osters & Voß haben großartige Vorarbeit geleistet“, betonte Hagen Stamm. „Es lagen viele Beweise vor und wir hatten auch eine Autonummer.“

Mit diesen Erkenntnissen habe man zuerst ganz konservativ ermittelt und den mutmaßlichen Täter beschattet. Doch der Durchbruch kam erst, als Michele Lorenz einen Täter in die Honigfalle lockte, die prompt zuschnappte.

Perleberger Detektive holen Täter mit Blaulicht vom Feld

Über den ersten Täter gelang es auch, den zweiten Täter bei der Übergabe von zwei Tankkarten zu erwischen. Einer der beiden war ein Ex-Mitarbeiter der Firma, der andere ein Betriebsfremder.

Die beiden unterschrieben noch vor Ort ein Schuldanerkenntnis, das später noch notariell beglaubigt wurde. Die Täter müssen nun vollumfänglich für alle Kosten, auch die der Detektei, aufkommen – notfalls mit Hilfe des Gerichtsvollziehers.

Das gilt auch für den dritten Täter, einen aktuellen Mitarbeiter der Firma, den die Detektive per Blaulicht vom Feld bei der Arbeit heranriefen. Er erhielt umgehend die fristlose Kündigung.

Die Firma Osters & Voß in Groß Gottschow Quelle: Bernd Atzenroth

Groß Gottschower Firma zieht Konsequenzen

Die Prignitzer Firma zieht aus dem Vorfall Konsequenzen: „Wir sind sensibilisiert und haben andere Kontrollmechanismen eingeführt“, sagt die Geschäftsleitung. Noch einmal werde ein solcher Betrug mit Tankkarten also nicht möglich sein. Außerdem werde der Diesel nach Angaben der Geschäftsleitung jetzt immer mit Diesel-DNA markiert.

Wichtig ist der Geschäftsleitung, dass ihre Mitarbeiter nicht alle unter Generalverdacht gestellt werden. Einen derartigen Vorfall habe es in den letzten 30 Jahren nicht gegeben. „Aber wenn jemand so aus der Reihe tanzt, dann werden wir dagegen etwas unternehmen“, teilte die Geschäftsführung mit.

Von Bernd Atzenroth